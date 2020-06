Coronavirus Italia, ultime notizie: altri 296 casi (+0,1%) e 34 vittime (+0,09%) Altri 47 casi accertati in Emilia-Romagna, 30 dal focolaio della Bartolini

Altri 47 casi accertati in Emilia-Romagna, 30 dal focolaio della Bartolini

3' di lettura

Sono 296 i nuovi casi di coronavirus alle 18 di giovedì 25 giugno, in aumento rispetto agli ultimi giorni, e portano il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia a quota 239.706, per un incremento dello 0,1% rispetto al giorno precedente. Nelle ultime 24 ore si sono contati 34 decessi, un aumento dello 0,09%, secondo i dati diffusi per la prima volta dal ministero della Salute, i guariti 614. Gli attualmente positivi sono 18.303. Le persone in terapia intensiva 103, quattro in meno di ieri.

Cambia da oggi, 25 giugno, la comunicazione dei dati a livello nazionale che viene distinta tra positivi in seguito a diagnosi, oppure dopo esecuzione di screening per gli anticorpi (che in genere rileva casi vecchi). Il confronto completo dei dati sarà possibile da domani. La curva epidemica nazionale segna +0,12% (ieri +0,07%). I contagiati totali sono 239.706, con 18.303 infezioni in corso, 186.725 guarigioni e 34.678 deceduti. I tamponi sono 56.061 (ieri 53.266) con 296 positivi. Il rapporto tamponi/positivi è 0,52% (ieri 0,35%). In Lombardia la curva epidemica segna +0,18% (ieri +0,09%). I tamponi sono 9.832 (ieri 9.099) con 170 positivi. Il rapporto positivi / tamponi è 1,72% (ieri 0,96%). I contagiati totali sono 93.431. In calo i ricoverati (-70) stabili le terapie intensive (48).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

In Emilia-Romagna altri 47 casi

Sono 47 i nuovi casi accertati di Coronavirus in Emilia-Romagna, che portano il totale a 28.351. Di questi, 39 sono asintomatici, 37 riguardano la sola provincia di Bologna e 30, in particolare, il focolaio isolato all'azienda Bartolini. Quattro, invece, sono i nuovi decessi: tre a Bologna e uno a Ferrara. Il totale delle vittime è di 4.249. Secondo i dati aggiornati alle 12 e diffusi dalla Regione, i nuovi tamponi fatti in un giorno sono stati 7.838. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.068. E calano anche i ricoverati; sono undici in terapia intensiva (uno in meno di ieri), 114 negli altri reparti Covid (-3).

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE Loading...

Tre nuovi casi in Trentino

Sono tre i nuovi casi di contagio da coronavirus in Trentino su 1.442 tamponi analizzati: due asintomatici ai quali si aggiunge un minorenne che invece è stato individuato in quanto contatto di altra persona positiva. Una delle persone risultata positiva è stata ricoverata in ospedale dove è stata accolta nel reparto malattie infettive. I sanitari stanno seguendo costantemente le sue condizioni confidando non si renda necessario ricorrere alle terapie intensive, informa l'Azienda sanitaria. Come nei giorni passati non si registra alcun decesso.



La Sardegna ancora a zero decessi

Un nuovo caso di coronavirus nella Città metropolitana di Cagliari ma nessun decesso. Complessivamente i positivi salgono a 1.362 dall'inizio dell'emergenza mentre resta invariato il numero delle vittime, 132. Lo rivela l'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. In totale nell'Isola sono stati eseguiti 79.422 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 6, nessuno in terapia intensiva, 8 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.197 pazienti guariti (+2 rispetto al precedente aggiornamento), a cui si aggiungono 19 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.362 casi positivi accertati, 251 (+1) sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 99 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 873 a Sassari.