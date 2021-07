Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 4.743 casi e 7 decessi, tasso di positività al 2,7%

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano, il 25 luglio, altri 4.743 casi e 7 decessi di coronavirus, con 176.653 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 2,7%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 1.392, in aumento (+52) rispetto ai 1.340 di ieri, mentre sono 178 i ricoverati in terapia intensiva (+6 da ieri), con 16 ingressi nelle ultime 24 ore. I guariti rispetto a ieri sono 1.001, da inizio pandemia 4.123.209.



In Toscana 513 casi e 2 decessi

In Toscana sono 513 i nuovi casi Covid (505 confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico), che porta il numero totale a 248.571 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 237.541 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.582 tamponi molecolari e 4.500 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,2% è risultato positivo.

Loading...

Sono invece 5.660 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 4.127, +12,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 112 (13 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un’età media di 88 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 513 nuovi positivi odierni è di 31 anni circa (34% ha meno di 20 anni, 36% tra 20 e 39 anni, 24% tra 40 e 59 anni, 4% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Alto Adige, 20 casi e nessun decesso

Sono 20 i nuovi casi di contagio registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore, di cui 17 da test molecolare, 3 da antigenico. È quanto comunica l’azienda sanitaria altoatesina. I test nasali eseguiti fino al 24.07.2021 sono 798.357 test totali, 936 risultati positivi, di cui 402 confermati, 347 PCR negativi, 187 in attesa del risultato o da verificare.Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 3; pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 6; persone in quarantena/isolamento domiciliare: 665. Sono 15, infine, i guariti.



TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Veneto, altri 507 contagi nelle ultime 24 ore

Resta sempre alto il conteggio quotidiano dei nuovi contagi Covid in Veneto. Sono 507 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Secondo il rapporto della Regione Veneto il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 432.416. Invariato il numero dei decessi rispetto a ieri: il totale delle vittime è a 11.631. Crescono i soggetti attualmente positivi e in isolamento, 9.727 (+366). Migliora invece il report clinico: i ricoverati complessivamente sono 160 (-1). In terapia intensiva ci sono 20 pazienti (+1).