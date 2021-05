Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 3.224 casi e 166 morti, tasso di positività giù a 1,27%

2' di lettura

In Italia si registrano il 25 maggio altri 3.224 casi di coronavirus e 166 morti. Il tasso di positività scende all’1,27%, con 8.557 ricoveri ordinari (-393) e 1.323 ricoveri in terapia intensiva (-59 da ieri).

In Veneto altri 1.531 casi e 2 decessi

Sono 1.531 i positivi attuali al Covid in Veneto dove nelle ultime 24 ore si sono avuti 159 nuovi casi con un tasso record di 0,46% su 34.431 tamponi, il valore più basso da inizio pandemia. A dare i dati del bollettino regionale è il governatore veneto Luca Zaia in conferenza stampa, precisando che «è un buon dato che conferma la tendenza in corso». In calo i ricoveri a -12 in totale con 833 ospedalizzati di cui 738 in area medica (-11) e 95 in intensiva (-1). Sono invece 2 i decessi per un totale di 11.532: 21.570 i dimessi, mentre su oltre 10 milioni di tamponi sono 422.233 i positivi da inizio pandemia.

Basilicata, 50 casi e 1 decesso

La task force della Regione Basilicata ha comunicato in una nota che ieri sono stati processati 1.183 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 50 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata è deceduta 1 persona (residente a Muro Lucano). Le positività riguardano: 2 persone residenti ad Acerenza, 3 ad Avigliano, 3 a Brindisi di Montagna, 1 a Calvello, 1 a Campomaggiore, 7 a Irsina, 1 a Lauria, 1 a Lavello, 2 a Matera, 4 a Melfi, 8 a Montemilone, 1 a Montescaglioso, 1 a Muro lucano, 2 a Nova Siri, 1 a Policoro, 3 a Potenza, 4 a Rapolla, 1 a Rivello, 1 a Senise, 1 a Stigliano (in isolamento a Policoro), 1 a Tito, 1 a Venosa.

Toscana, 215 nuovi casi e 7 decessi

Sono 215 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Toscana rispetto a ieri, portando così a 239.934 i casi complessivi dall'inizio della pandemia. Di questi, 204 sono confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 222.862 (92,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.410 tamponi molecolari e 10.300 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,1% è risultato positivo. Sono invece 6.290 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.426, -4,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 702 (39 in meno rispetto a ieri), di cui 134 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano 7 nuovi decessi: un uomo e 6 donne con un'età media di 82,3 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 215 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 9% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).