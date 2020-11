Coronavirus ultime notizie: in Italia 25.853 nuovi casi positivi su 230.007 tamponi e 722 vittime Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 25.853 nuovi casi di positivi al Covid-19 (ieri 23.232) con 230.007 tamponi (ieri 188.659) e 722 vittime (ieri 853). Scendono i ricoveri

Un operatore sanitario all’ospedale Tor Vergata di Roma (Afp)

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 25.853 nuovi casi di positivi al Covid-19 (ieri 23.232) con 230.007 tamponi (ieri 188.659) e 722 vittime (ieri 853). Scendono i ricoveri

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 25.853 nuovi casi di positivi al Covid-19 (ieri 23.232) con 230.007 tamponi (ieri 188.659) e 722 vittime (ieri 853). Il rapporto tra positivi e tamponi è del 11,24 per cento. Salgono i pazienti in terapia intensiva (+32) mentre scendono in maniera netta quelli ricoverati (-264). Scendono anche gli attualmente positivi (-6.689). Forte aumento delle persone dimesse o guarite (+31.819).

Tra le regioni, in Lombardia calano per il secondo giorno consecutivo i pazienti ricoverati (-246) mentre quelli in terapia intensiva salgono di 10 unità (oggi sono 942). Le vittime lombarde nelle ultime 24 ore sono state 155. I nuovi casi positivi sono 5.173 su 42.063 pari a un rapporto positivi-tamponi del 12,3 per cento.

il Veneto ha sfondato il tetto dei 130mila positivi dall'inizio della pandemia. Con i 2.660 casi registrati nelle ultime 24 ore il totale dei contagiati della regione sale a quota 130.076. Il bollettino emesso dalla Regione riporta 76 nuovi decessi, dato che porta a 3.353 le morti complessive. I casi attualmente positivi sono 75.138.

In Toscana sono 986 i nuovi casi Covid, età media 50 anni, a fronte di 14.843 tamponi, con un'incidenza dei positivi che scende al 6,6% rispetto all'8,1 di ieri ma fanno un balzo i decessi: più 67 nella rilevazione diffusa oggi dalla Regione che comunque precisa che alcune morti comunicate agli uffici nelle ultime 24 ore sono avvenute nelle settimane scorse. Di questi nuovi decessi 33 sono uomini e 34 donne, età media di 82,6 anni.

Oggi mercoledì 25 novembre sono stati registrati 1.511 casi positivi su 9.988 test per l'infezione da Covid-19 in Puglia. E 30 decessi, con un calo rispetto al record delle 52 morti nel bollettino di martedì. I casi positivi sono stati registrati 553 in provincia di Bari, 308 in provincia di Foggia, 195 nella provincia Bat. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 742.930 test e sono 12.192 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 47.565 e i casi attualmente positivi sono 34.071.