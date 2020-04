Coronavirus, ultime notizie: in Italia 197.675 casi totali (+1,19%) e 26.644 vittime (+0,99%). La Lombardia rileva 72.889 positivi (+920) e 13.325 morti (+56)

“Ognuno può leggere i numeri come vuole. Noi li rappresentiamo in modo trasparente e soprattutto con il rigore scientifico che ci è offerto dai nostri esperti ed è rappresentativo della realtà - commenta Walter Locatelli, commissario di Alisa -. L'epidemiologia non è un'opinione ma una scienza che richiede anni di studio. Del resto, le decisioni e le azioni conseguenti, vengono sempre prese sulla base di dati e contesti rappresentativi, in modo compiuto e coerente”

LA VARIAZIONE PERCENTUALE GIORNALIERA

Veneto, positivi sono 17.471 (+80), 18 i morti

I casi i positivi al Sars-Covid2 in Veneto hanno raggiunto nella giornata del 26 aprile quota 17.471, 80 in più della rilevazione precedente, mentre i casi attualmente positivi sono 9.138. Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto. I pazienti in terapia intensiva sono scesi a 124 (-5). I decessi sono 18, dato che porta a 1.071 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.097 (8 in meno), i casi di negativizzati virologici 7.018. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 1.315. Il numero dei soggetti in isolamento è e pari a 98.319. I dimessi sono 2.453.

In Fvg 2.917 positivi (+14), 264 decessi (+1)

I casi accertati positivi al coronavirus in Fvg sono 2.917, con un incremento di 14 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.257, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 148. Si registra un decesso in più rispetto alla comunicazione di ieri, che porta a 264 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Per quanto riguarda i decessi, è ancora quello di Trieste il territorio più colpito (136 casi); seguono Udine (67), Pordenone (57) e Gorizia (4). Relativamente ai casi positivi, l'Area Triestina registra 1.181 infettati; seguono Udine con 938, Pordenone con 621 e Gorizia con 175. A questi si sommano 2 persone non residenti in regione. Sono 13 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 129 e le persone in isolamento domiciliare sono 1.106.

I dati del 25 aprile

Ieri 25 aprile in Italia i casi registrati di soggetti positivi al coronavirus rilevati dalla Protezione Civile sono stati 195.351 (+1,22%,+ 2.357), mentre le vittime ammontavano a 26.384 (+1,60%, +415). I ricoverati in terapia intensiva sono stati 2.102,i dimessi totali 63.120, mentre il numero dei totali positivi è stato di di 105.847 unità. Di questi 21.533 risultavano ricoverati con sintomi, 535 in meno rispetto al 24 aprile, e 82.212 risultavano quelli in isolamento domiciliare, in calo per la prima volta dall'inizio dell'emergenza di 74 pazienti. Sono risultati invece 63.120 i guariti totali, con un incremento rispetto a al 24 aprile di 2.622 unità.

In Lombardia ieri 25 aprile i casi totali sono arrivati a 71.968, 713 più del 24 aprile, mentre le vittime totali sono state 13.269, 163 più. Sono risultati ancora in calo i malati in terapia intesiva: sono risultati 724, 32 in meno rispetto al 24 aprile. Giù anche i contagiati ricoverati negli altri reparti: 8.489, -302.