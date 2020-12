Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 10.407 casi con 81.285 tamponi e 261 vittime

Puglia, 554 casi. La metà in provincia di Foggia

Sono 544 i nuovi casi di positivi al coronavirus rilevati in Puglia su 2.391 test per l'infezione da Covid-19 registrati, con una incidenza del 22,7%. Più della metà, 254 casi, è in provincia di Foggia; 161 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 29 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, e 3 residenti fuori regione. Sono stati registrati 25 decessi: 10 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.006.794 test. 30.093 sono i pazienti guariti e 53.790 sono i casi attualmente positivi.

Calabria, altri 6 morti, totale 447

Aumentano le vittime, passate da 4 a 6, ma diminuiscono i nuovi contagi (da 257 a 237) per il coronavirus in Calabria. I ricoverati sono 263, 18 dei quali in terapia intensiva (ieri erano stati 21. Le persone decedute dall'inizio della pandemia nella regione sono 447, Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 411.213 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 429.174 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus, dall'inizio della pandemia, sono 22.515, mentre quelle negative sono 388.698.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti. - Cosenza: casi attivi 4.443, casi chiusi 2.436 (2.241 guariti, 195 deceduti). - Catanzaro: casi attivi 1.430, casi chiusi 1.771 1.692 guariti, 79 deceduti). - Crotone: casi attivi 449, casi chiusi 1.734 (1.700 guariti, 34 deceduti) - Vibo Valentia: casi attivi 329, casi chiusi 1.061 (1.034 guariti, 27 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 1.756, casi chiusi 6.748 (6.636 guariti, 112 deceduti). - Altra Regione o stato estero: casi attivi 154, casi chiusi 204 (tutti guariti). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 24; Catanzaro 24; Crotone 37; Vibo Valentia 32 e Reggio Calabria 120. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 172.

In Sardegna 173 nuovi casi su 2.467 tamponi

Sono 30.049 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 173 nuovi casi. Si registrano anche tre decessi (704 in tutto). In totale sono stati eseguiti 469.168 tamponi con un incremento di 2.467 test. Sono, invece, 478 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (6 in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 43 (invariato) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.879. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 12.617 (+80) pazienti guariti, più altri 328 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 30.049 casi positivi complessivamente accertati, 6.716 (+38) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.869 (+41) nel Sud Sardegna, 2.388 a Oristano, 5.998 (+53) a Nuoro, 10.078 (+41) a Sassari

In Basilicata 25 nuovi casi e una vittima

Venticinque dei 151 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al covid-19 e, di essi, solo 23 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale. Si è registrata anche la morte di una persona, residente però in Puglia e quindi non conteggiata in Basilicata (dove, di conseguenza, restano 235 le vittime del coronavirus). I nuovi guariti sono 20: dall'inizio dell'epidemia, hanno superato la malattia 4.139 lucani. In regione i positivi residenti sono 5.780, dei quali 5.684 sono in isolamento domiciliare. Sui 96 ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera, sette sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza, in Basilicata sono stati analizzati 180.627 tamponi: 168.893 sono risultati negativi.