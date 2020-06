Coronavirus, in Italia altri 259 casi e 30 decessi. Monito Iss: epidemia non è finita

Per quanto riguarda la giornata di venerdì, i “casi identificati dal sospetto diagnostico” risultano 223.440 (erano 223.905 il 25 giugno), mentre i “casi identificati da attività di screening” salgono a 16.521 dai 15.801 del giorno precedente.

Il monitoraggio relativo ai tamponi segnala che il 26 giugno ne sono stati eseguiti di meno rispetto al giorno precedente: 52.768 contro 56.061. Il dato, in rapporto all’incremento di nuovi casi, porta a un indice dello 0,49% (era dello 0,53% il giorno precedente). Complessivamente, sono stati effettuati 5.215.922 tamponi per 3.169.116 casi testati.

Il monito dell’Iss

In proposito, l’Istituto superiore di sanità rileva che «in quasi tutta la Penisola sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione, riscontro in gran parte dovuto alla intensa attività di screening con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti». Tuttavia, fa notare l’Iss, «la presenza di focolai, anche di una certa rilevanza, mostra come il virus continui ad essere in grado, nelle attuali condizioni, di trasmettersi in modo efficace. Questo conferma che l'epidemia da SARS-CoV-2 non è affatto conclusa in Italia, questo deve invitare alla cautela». È quanto riporta il monitoraggio settimanale del'Iss.