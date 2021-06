Coronavirus, ultimi dati. In Toscana 52 casi e zero decessi

2' di lettura

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 52 su 16.690 test di cui 7.745 tamponi molecolari e 11.215 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,31% (1,2% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto il presidente della Regione Eugenio Giani usando i social network e aggiungendo che “oggi in Toscana non ci sono nuovi decessi per Covid, manteniamo ancora la prudenza!”. Rispetto a ieri i contagi giornalieri hanno avuto una lieve risalita (erano stati 42) ma a fronte di un numero di test considerati parecchio superiore (ieri erano stati 12.843 totali, quindi 3.847 meno), mentre il tasso di positività scende ancora (era 0,33%).

Basilicata, 21 contagi e 1 decesso

In Basilicata sono 21 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 711 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. La persona deceduta risiedeva ad Acerenza. I lucani guariti o negativizzati nelle ultime 24 ore sono 36. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 (-3) di cui nessuno in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 828 (-19). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.322 dosi. Finora sono 283.087 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (51,2 per cento) e 153.811 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (27,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 436.898. I residenti in Basilicata sono 553.254.

In Veneto 38 nuovi contagi e 3 decessi

Sono 38 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 425.270 dall’inizio della pandemia. L’andamento, che risulta costante da alcuni giorni, è riportato dal Bollettino regionale, che segnala oggi tre decessi, per un totale di 11.611 vittime. Prosegue la discesa degli attuali positivi, che sono 4.706, 64 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Lieve calo anche della situazione clinica, con 292 ricoverati (-4), di cui 265 (-3) in area non critica e 27 (-1) in terapia intensiva.