Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 3.937 casi e 121 vittime, indice di positività all’1,5%

In Italia si sono registrati, nelle ultime 24 ore, altri 3.937 casi di coronavirus e 121 vittime, con 260.962 tamponi effettuati. L’indice di positività si attesta all’1,5%, mentre si registrano 1.278 ricoveri in terapia intensiva: un saldo in negativo di 45 unità rispetto al giorno precedente.

Veneto, 255 casi e 8 decessi

Sono 255 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, 0,73% sul totale dei tamponi processati. Sono 8 i decessi. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Il Veneto “conferma il trend positivo, siamo verso la terza settimana decisiva per andare in zona bianca”. Lo ha sottolineato il presidente Luca Zaia, commentando i dati sui contagi in regione. Per Zaia “se confermeremo l'incidenza dei contagi sotto i 50 su 100 mila abitanti è verosimile che si vada in zona bianca dal 7 giugno”.

In Abruzzo 66 positivi e due decessi

Sono complessivamente 73810 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 66 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 89 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 11, di cui 6 residenti in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2473 (si tratta una 68enne della provincia dell'Aquila e di una 83enne della provincia di Teramo; quest'ultimo decesso è avvenuto nei giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65652 dimessi/guariti (+203 rispetto a ieri).Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5685 (-139 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1101489 tamponi molecolari (+3471 rispetto a ieri) e 456610 test antigenici (+1189 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.4 per cento. 171 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 16 (-1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 5498 (-133 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Del totale dei casi positivi, 18592 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+23 rispetto a ieri), 19200 in provincia di Chieti (+19), 18050 in provincia di Pescara (invariato), 17212 in provincia di Teramo (+23), 578 fuori regione (+1) e 178 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Toscana 258 nuovi casi e 11 decessi

In Toscana sono 258 i nuovi casi di positività al Covid (251 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 240.192 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 223.632 (93,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.906 tamponi molecolari e 8.357 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo. Sono invece 6.056 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.903, -5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 660 (42 in meno rispetto a ieri), di cui 130 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 6 uomini e 5 donne con un'età media di 82,7 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 258 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).