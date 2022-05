Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 20.322 casi e 94 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il 26 maggio, altri 20.322 casi e 94 vittime. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si erano contati 30.310 contagi, si assiste un calo del 33%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 203.607 tamponi, per un tasso di positività che sfiora il 10% (9,98%). I pazienti in terapia intensiva sono 262 (-9 rispetto a ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono pari a 5.782 (in calo di 187 casi rispetto al giorno precedente). I dati di Lab24.

In Veneto altri 1.743 casi e 3 decessi

Sono 1.743 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto sull’andamento della pandemia. Nella stessa giornata si registrano 3 decessi.

Abruzzo, 599 casi e 1 decesso

Sono 599 (di età compresa tra 1 mese e 93 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 403606. Dei positivi odierni, 447 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 92enne della provincia di Teramo) e sale a 3312. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 376111 dimessi/guariti (+1644 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 24183 (-406 rispetto a ieri).

Nel totale sono ricompresi anche 2653 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche. Sono 236 i pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 23940 (-1051 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2117 tamponi molecolari (2321623 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 4422 test antigenici (3726491). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 9.16 per cento. Del totale dei casi positivi, 83839 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+113 rispetto a ieri), 114998 in provincia di Chieti (+184), 93466 in provincia di Pescara (+143), 99706 in provincia di Teramo (+138), 7897 fuori regione (+9) e 3700 (+9) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Alto Adige altri 183 casi

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 183 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi, 16 sono stati confermati sulla base di 479 tamponi pcr (di cui 105 nuovi test) e 167 sulla base di 1.337 test antigenici. Resta stabile il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati che sono 1 in terapia intensiva, 36 nei normali reparti ospedalieri e 12 nelle strutture private convenzionate. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.994 (60 in meno rispetto ad ieri), mentre quelle dichiarate guarite sono 242 per un totale di 214.132.