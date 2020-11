Coronavirus, oggi in Italia 29.003 nuovi casi con 232mila tamponi, 822 decessi. Primo calo terapie intensive I dati sono stati comunicati dal ministero della Salute

Coronavirus: bollettino del 26 novembre

I dati sono stati comunicati dal ministero della Salute

Oggi sono stati registrati in Italia 29.003 nuovi casi di coronavirus con 232mila tamponi, mentre i decessi sono 822. C’è il primo calo delle terapie intensive a livello nazionale dall’inizio della seconda ondata: i posti occupati sono 3.846, 2 in un meno di ieri. Segno meno anche per i ricoveri: sono 34.038, ovvero 275 in meno di ieri. Il tasso di positività ai tamponi prosegue il suo calo: oggi è al 12,46%, mentre lo scorso giovedì era al 14,6%. In diminuzione anche il tasso di positività delle persone testate: 22,6% contro il 27,6% di una settimana fa. In calo anche le medie mobili su 7 giorni. Nel grafico qui sotto, si può osservare lo storico dei contagi, decessi, attualmente positive e guariti.

Scende la pressione sugli ospedali

Le terapie intensive, come detto, calano per la prima volta dall'inizio della seconda ondata. Dai 3.848 pazienti di ieri si è passati ai 3.846 di oggi, con un calo di due unità. Si confermano in calo, per il terzo giorno consecutivo, anche i ricoverati in area medica che sono passati dai 34.313 di ieri ai 34.038 di oggi, con un calo di 275. La pressione sul sistema ospedaliero dunque sta finalmente calando. I dimessi o guariti sono oggi 661.180, 24.031 in più rispetto a ieri. Ad oggi, in Italia, gli attualmente positivi sono 795.961. Oggi sono in lieve crescita perché crescono le persone in isolamento domiciliare.

