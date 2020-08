Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.411 nuovi casi e 5 decessi. Record di tamponi. Età media contagi 29 anni, solo 1 su 5 dall’estero I test delle ultime 24 ore sono 94.024: in crescita rispetto a ieri, quando avevano raggiunto la cifra record di 93.529. Aumentano i ricoverati (+76). Gimbe: in una settimana contagi quasi raddoppiati

Covid, Parisi: "Piu' tamponi contro seconda ondata"

I test delle ultime 24 ore sono 94.024: in crescita rispetto a ieri, quando avevano raggiunto la cifra record di 93.529. Aumentano i ricoverati (+76). Gimbe: in una settimana contagi quasi raddoppiati

4' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia sono 263.949 i casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia: +1.411 rispetto a ieri, quando erano stati +1.367 (+878 il 26 agosto). Lo comunica il bollettino quotidiano del ministero della Sanità e della Protezione civile.

I decessi salgono a 35.463: +5 rispetto a ieri, quando erano stati +13 (+4 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 94.024 (per un totale di 8.313.445): in crescita rispetto a ieri, quando i test avevano raggiunto la cifra record di 93.529 (72.341 il 25 agosto) che viene ora rivista al rialzo.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 206.554 (+225). Continua ad aumentare il numero degli attualmente positivi, che ora sono 21.932 (+1.179). In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 1.131 (+76), anche se quello dei malati in terapia intensiva scende a 67 (-2). I positivi in isolamento domiciliare sono 20.734, anche questi in aumento (+1.105).

Regioni con zero contagi

Non ci sono oggi regioni senza nuovi contagi. Registrano un caso a testa Molise e Valle d’Aosta, a seguire tutte le altre. Il maggior numero di nuovi casi si riscontra in Lombardia con 286 (ieri 269), seguita da Emilia Romagna con 171 (ieri 120), Lazio con 152 (ieri 162), Veneto con 132 (ieri 147), Campania con 130 (ieri 135). La Sardegna, sorvegliata speciale per i focolai in Costa Smeralda, oggi conta 57 nuovi casi.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Iss: in 16 Regioni casi in aumento rispetto alla settimana scorsa

“Sedici Regioni e province autonome hanno riportato un aumento nel numero di casi rispetto alla settimana precedente che non può essere attribuito unicamente ad importazione da stato estero. Sebbene il numero in molte Regioni e province rimanga contenuto, in altre realtà regionali continua ad essere segnalato un numero elevato di nuovi casi e si osserva un diffuso trend in aumento. Questo deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di SARS-‐CoV-ð2 è ancora rilevante”. Lo si legge nel documento di monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) e del ministero della Salute per la settimana dal 17 al 23 agosto.