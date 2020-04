Coronavirus, ultime notizie: in Italia 199.414 casi totali (+0,88%) e 26.977 vittime (+1,25%)

Lazio, 86 guariti in 24h, è record

Record di guariti nel Lazio, ben 86 in 24 ore che superano i nuovi casi giornalieri che sono 83, e prosegue l'andamento stabile sotto i 100 casi, con un trend al 1,3%. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (20.334) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.902) oggi di oltre 9 mila unità. I decessi nelle ultime 24h sono 8, mentre i tamponi totali sono circa 125 mila. Nel Lazio il 23% dei casi è ricoverato in una struttura sanitaria, il 47% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 21%. L'età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 48% sono di sesso maschile e il 52% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 36,4% è residente a Roma città, il 32,5% nella Provincia, il 9,4% a Frosinone, il 5,1% a Rieti, il 6,3% a Viterbo e l'8,2% a Latina. Il 2,1% proviene da fuori Regione. La nuova app della Regione 'LazioDrCovid' realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha registrato oltre 91 mila utenti che hanno scaricato l'applicazione e 2.600 medici di famiglia e 330 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI - dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 205.600 mascherine chirurgiche, 40.200 maschere FFP2, 3.190 maschere FFP3, 6.200 camici impermeabili, 1.900 calzari, 43.000 guanti, 3.300 cuffie.



Solo 32 nuovi casi Toscana, 17 decessi

In Toscana sono 9.179 i casi di Coronavirus, appena 32 in più rispetto a ieri, pari allo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Un numero assai basso, spiega la Regione, sul quale “ha influito lo stop nella giornata di ieri di uno dei laboratori diagnostici operanti per l'Asl Toscana centro” (in tutto i test eseguiti hanno raggiunto quota 129.048, 1.654 in più rispetto a ieri, oggi analizzati 2.434). Purtroppo ci sono stati altri 17 morti - 6 uomini e 11 donne, età media 79,5 anni -, per un totale di 795 deceduti da inizio epidemia, con un tasso grezzo di mortalità per Covid-19 di 21,3 x 100.000 residenti contro il 44,1 x 100.000 della media italiana. I guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 2.401, di cui 1.133 'clinicamente', 1.268 (+86 persone, pari a più 7,3%) quelli a tutti gli effetti. Sono poi 5.158 i positivi in isolamento a casa (-76), e 15.396 (-775) le persone isolate perchè contatti di contagiati. I ricoverati scendono a 825 (-10) di cui 154 in terapia intensiva (-4).

In Basilicata terza volta zero contagi

Per la terza volta dall'inizio dell'emergenza sanitaria, la Basilicata è tornata a zero nuovi contagi. Infatti, sui 287 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, nessuno è risultato positivo, secondo quanto reso noto dalla task force regionale. Restano così 217 i contagi confermati in Basilicata, con 25 vittime del coronavirus e 124 guariti. Le persone ricoverate in ospedale sono in totale 64.

Arcuri sigla contratti 660 milioni di mascherine a 0,38 euro

660 milioni di mascherine chirurgiche saranno nelle prossime settimane sul mercato italiano ad un prezzo medio di 38 centesimi di euro al pezzo. A produrle saranno cinque aziende italiane - la 'Fab', la 'Marobe', la 'Mediberg', la 'Parmon' e la 'Veneta Distribuzione' - che hanno già siglato i contratti con il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. «Voglio ringraziare queste eccellenze italiane - dice Arcuri - che hanno mostrato una straordinaria disponibilità e un forte senso di responsabilità. Nessuno vende ad un prezzo superiore ai 50 centesimi».