Coronavirus, oggi in Italia 18.916 nuovi casi e 280 decessi

Coronavirus: il bollettino del 27 febbraio - I dati di oggi

Sono 18.916 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 20.499. Il sabato precedente erano stati 14.931. Le vittime sono invece 280, in aumento rispetto alle 253 di ieri. Sono in crescita, sui contagi, anche le medie mobili a 7 giorni: segno che siamo in una fase espansiva dell’epidemia.

Salgono in ricoveri

Anche oggi, come avviene da una settimana, sono in crescita i ricoveri. Le presenze in terapia intensiva per covid nel paese crescono di 22 unità. I maggiori rialzi in Lombardia (+16) e in Friuli Venezia Giulia (+6). Salgono invece di 80 unità i ricoveri ordinari (+86 in Emilia Romagna, +28 in Lombardia).

Tasso di positività ai tamponi

Sono 323.047 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 325.404 di ieri. Il tasso di positività è al 5,8%, in diminuzione rispetto al 6,3% di ieri. La stessa percentuale riferita solo ai tamponi molecolari sale al 10,4%, stabile rispetto a ieri ma in crescita da una settimana.

Le regioni con più casi

Tra le regioni, la Lombardia registra 4.191 contagi, l’Emilia Romagna 2.542, Campania 2.215, Lazio 1.347. Rispetto alla popolazione invece l’elenco è: provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Emilia Romagna, Marche.

A Brescia ancora mille casi giornalieri

Sono 1.139 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano mentre a Brescia, colpita nelle ultime settimane da un'impennata di contagi, i casi salgono a +995. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 315 nuovi casi, a Como 241, a Varese 245, a Monza 401, a Pavia 169, a Mantova 182, a Cremona 164, a Lecco 173, a Lodi 74 e a Sondrio 37.