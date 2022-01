Coronavirus, ultimi dati. In Abruzzo altri 3.615 casi e 9 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sale a 2.786 il bilancio dei pazienti deceduti in Abruzzo con altri 9 casi oggi, di età compresa tra 64 e 94 anni. Tre decessi, causati dal virus, sono stati registrati in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 3 in provincia dell’Aquila e 1 risale ai giorni scorsi, ma è stato comunicato solo oggi dalla Asl. Da ieri in regione sono 391 i guariti dal Covid, 3.615 i nuovi casi, di età compresa tra 1 mese e 100 anni, che portano il totale dei contagi da Coronavirus, dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, a 204.954. Nel numero complessivo sono compresi anche 98.803 dimessi e guariti. Dei positivi odierni 2.355 sono stati individuati attraverso test antigenico rapido. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 103.365, da ieri 3.212 in più. Sono 415 (7 in più rispetto a ieri) i ricoverati nelle aree mediche degli ospedali regionali. Sono 40 (1 in meno rispetto a ieri) i pazienti in terapia intensiva.

Marche: 358 ricoveri e 8 vittime in un giorno

Nelle ultime 24 ore, si registrano nelle Marche 8 vittime correlate al Covid, tutti soggetti con patologie pregresse. Si tratta di due donne, di 89 e 90 anni di Senigallia (Ancona), una donna di 81 anni di Porto San Giorgio (Fermo), un uomo di 74 anni di Offida (Ascoli Piceno), una donna di 89 anni di Appignano (Macerata), un uomo di 74 anni di Tolentino (Macerata), una donna di 61 anni di Civitanova Marche (Macerata) e infine, la vittima più giovane di oggi, un uomo di 47 anni di Porto Sant’Elpidio (Fermo). Il totale dei deceduti, da inizio pandemia, sale così a 3.395. Per quanto riguarda i ricoveri, sono complessivamente 358 i pazienti assistiti nelle strutture ospedaliere della regione. Di questi, 57 pazienti occupano le terapie intensive, 71 sono ricoverati in aree di semi intensiva, mentre 230 sono i ricoveri nei reparti non intensivi. Ancora, 224 sono gli ospiti delle strutture territoriali e 62 i pazienti in pronto soccorso. Lo rende noto l’Osservatorio Epidemiologico regionale.

Puglia, 8.117 nuovi casi e 9 morti

Oggi in Puglia sono 8.117 i nuovi positivi su 43.375 test eseguiti (indice di positività 18,7%). Sono 9 i morti. I nuovi casi, ripartiti per provincia, sono così distribuiti: 2.522 in provincia di Bari; 863 in provincia di Bat; 841 in provincia di Brindisi; 1.235 in provincia di Foggia; 1.521 in provincia di Lecce; 1.005 in provincia di Taranto. Sono 67 i residenti fuori regione e 63 coloro per i quali la provincia di appartenenza è in corso di definizione. Delle 126.896 persone attualmente positive, 698 sono ricoverate in area non critica (ieri 685), 66 in terapia intensiva (ieri 61).