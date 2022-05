Coronavirus, ultimi dati. In Italia 19.666 casi (-26% da settimana scorsa) e 105 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano, il 27 maggio, altri 19.666 casi e 105 vittime di Covid. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 198.897, per un tasso di positività che si attesta al 9,9%. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si contavano 26.561 casi, si registra una flessione del 26%. Sono 252 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.558, ovvero 224 in meno rispetto a ieri. I dati di Lab24.

In Abruzzo altri 512 casi

Sono 2.391 i guariti dal virus e 512 i nuovi positivi al Covid-19, di età compresa tra 3 mesi e 97 anni oggi in Abruzzo. I dati aggiornati portano il totale dei contagi, dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, a 404.118. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 378.502 dimessi e guariti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi, di età compresa tra 87 e 96 anni. Si tratta di 2 decessi di persone positive al Sars-Cov-2 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. In tutto il corso della pandemia sale a 3.315 il numero delle persone positive decedute. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi e guariti e dei deceduti) sono 22.301 (1.882 in meno rispetto a ieri).

Loading...

Nel totale sono ricompresi anche 2.510 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche. Sono 214 i pazienti (22 in meno rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica. Sono 9 (2 in più rispetto a ieri) le persone in cura nei reparti di terapia intensiva degli ospedali della regione. Altre 22.078 persone (1.862 in meno rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.682 tamponi molecolari (2.323.305 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.738 test antigenici (3.730.229).



CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

In Sardegna 847 nuovi casi, 3 i decessi

In Sardegna si registrano oggi 847 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 726 diagnosticati da test antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5333 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 170 (11 in più di ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 16831 (962 in meno di ieri). Si registrano 3 decessi: due donne di 56 e 83 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro e in quella di Sassari; un uomo di 79 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Fvg, 277 positivi e 3 decessi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 277 positività al Covid da 5.162 tamponi, di cui 77 da 3.149 tamponi molecolari e 200 da 2.013 tamponi antigenici. Nello specifico, 126 casi sono stati registrati a Udine, 32 a Gorizia, 51 a Trieste e 65 a Pordenone; a questi si sommano 3 casi da fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati 3 i decessi, 2 a Gorizia e 1 a Trieste. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, 100 negli altri reparti. Lo rende noto la Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 378.067 positività, mentre i decessi sono stati 5.100. L’incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti), infine, è pari a 182.