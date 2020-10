Coronavirus, in Italia nuovo record di casi: 21.994 con 174mila tamponi. 221 decessi e 127 terapie intensive Il numero di tamponi eseguiti è di 174.398, circa 50mila in più rispetto al giorno precedente. Il rapporto tra i nuovi contagi e i tamponi eseguiti è del 12,61%

Oms su Dpcm Italia: misure servono per ridurre diffusione virus

Sono 21.994 i nuovi contagi giornalieri in Italia. Il dato fa segnare un nuovo record dopo i poco più che 17mila casi di lunedì. L’incremento rispetto al giorno precedente è del 5,04% per un totale da inizio pandemia di 564.776 casi. Balzo anche dei decessi, che nelle ultime 24 ore hanno fatto registrare 221 nuove vittime, portando il totale a 37.700. Per quanto riguarda le persone ricoverate in terapia intensiva, il loro numero subisce un incremento prossimo al 10% rispetto alle 24 ore precedenti: +9,89% per complessivi 1.411 pazienti (127 in più). I ricoverati con sintomi sono invece 13.955, con un incremento di 958 (+7,37%) rispetto al giorno precedente mentre in isolamento domiciliare ci sono 239.724 persone: 17.721 in più.

Il numero di tamponi eseguiti è di 174.398, circa 50mila in più rispetto al giorno precedente. Il rapporto tra i nuovi contagi e i tamponi eseguiti è del 12,61%.

Capo pronto soccorso lombardi: chiudere tutto

Arrivati a questo punto, con una curva di crescita esponenziale dei contagi, «l'unica cosa che si può fare è chiudere tutto, un lockdown a livello nazionale. La situazione nei pronto soccorso è drammatica, non solo in Lombardia, ma ovunque a livello nazionale». A dirlo è Guido Bertolini, responsabile del Coordinamento Covid-19 per i reparti dei pronto soccorso lombardi.

Bertolini spiega che «se vogliamo fermare l'epidemia, ora è il momento di chiudere tutto, non c'è altra strada. Se si fosse fatto qualcosa prima, quando lo si doveva fare, si sarebbero potute prendere misure più soft, ma ora non si può più e le misure prese dal Governo sono troppo blande. Non servono a contenere il fenomeno mostruoso che abbiamo di fronte». In Lombardia, a livello di pronto soccorso, precisa Bertolini, «la situazione più difficile è a Milano e Monza, ma anche in tutte le altre città la crescita è esponenziale». A differenza di marzo però, rileva l'epidemiologo, questa volta «non c'è comprensione di ciò che sta succedendo da parte della popolazione, che non capisce». E tenere aperto, conclude, «non significa far correre l'economia. Le conseguenze economiche sarebbero comunque enormi lasciando aperto - conclude -. Chiudere mette in difficoltà tantissime categorie, che la politica ha il dovere e il compito di tutelare. Se si tergiversa ancora, ci troveremo davanti all'irrimediabile».

In Toscana 1.823 nuovi casi: +5,4% rispetto al giorno precedente

In Toscana sono oggi 1.823 i nuovi positivi al coronavirus (1.515 identificati in corso di tracciamento e 308 da attività di screening) su un totale di 35.284 casi, registrati da inizio epidemia. I nuovi casi sono il 5,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media è di 44 anni circa, i guariti crescono dell'1,1% e raggiungono quota 12.954 (36,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.027.459, 13.502 in più rispetto a ieri. Sono 8.439 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.399 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 21.040, +8,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 923 (34 in più rispetto a ieri), di cui 119 in terapia intensiva (9 in più). Oggi si registrano 15 nuovi decessi. Complessivamente, 20.117 persone sono in isolamento a casa, mentre sono 24.199 (+7,1%) le persone isolate in sorveglianza attiva. Le persone ricoverate nei posti letto per pazienti Covid oggi sono 923. I guariti sono 12.954.