Coronavirus, oggi in Italia 1.766 nuovi casi con 88mila tamponi e 17 morti Prosegue il lieve aumento della curva epidemica. Nuovi casi soprattutto in: Campania 245, Lombardia 216, Lazio 181, Veneto 159, Sardegna 139, Piemonte 132

di Luca Salvioli

Il liceo scientifico “Ignazio Vian” di Anguillara (Bracciano, nel Lazio) è la prima scuola in Italia ad effettuare i test rapidi (Ansa)

Prosegue il lieve aumento della curva epidemica. Nuovi casi soprattutto in: Campania 245, Lombardia 216, Lazio 181, Veneto 159, Sardegna 139, Piemonte 132



Oggi in Italia sono stati rilevati 1.766 casi di nuovo coronavirus con 87.714 tamponi (ieri erano stati 1.869 con 104.387 tamponi effettuati). Il rapporto tra nuovi contagi e tamponi oggi è al 2,01%, contro l'1,79% del giorno precedente (il dato varia considerevolmente in base alle regioni, vedi sotto). Domenica scorsa, per fare un confronto sullo stesso giorno della settimana, il rapporto percentuale era dell'1,9%. Prosegue dunque la lenta crescita della curva epidemica, anche guardando le medie mobili a 7 giorni, che risentono meno delle oscillazioni giornaliere. I decessi sono 17, come ieri. Una settimana fa erano stati 15. I dati sono stati forniti dalla protezione civile.

La pressione sugli ospedali



Il numero di ricoverati in terapia intensiva per covid oggi sale di 7 unità a 254 in tutto il territorio nazionale (erano oltre 4mila i ricoveri in terapia intensiva in Italia a inizio aprile, nel pieno dell'emergenza. Il minimo si invece è toccato il 29 luglio con 38 persone in terapia intensiva; poi una lenta ma costante risalita). I ricoveri ospedalieri non gravi invece crescono di 100 unità per un totale di 2.846. In isolamento domiciliare risultano 49.618 persone, ovvero 918 in più di ieri.

Le regioni

Nuovi casi soprattutto in: Campania 245, Lombardia 216, Lazio 181, Veneto 159, Sardegna 139, Piemonte 132. Solo la Valle d'Aosta fa registrare zero nuovi casi. Il dato assume maggiore valore se paragonato al numero di tamponi fatti. La percentuale di positività più elevata, tra le regioni con più casi, è in Sardegna (5,59%), seguita da Campania (4,42%) e Piemonte (3,09%). La Lombardia è all’1,3%, il Veneto 1,64% e il Lazio 2,04%.