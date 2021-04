Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 13.385 casi e 344 decessi. Superate le 120mila vittime, ricoveri sotto quota 20mila

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano il 28 aprile altri 13.385 casi di coronavirus e 344 vittime, con 336.336 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei decessi provocati dalla pandemia supera la soglia delle 120mila unità. Il tasso di positività si attesta al 3,9%, mentre il saldo delle terapie intensiva è in negativo di 37 unità. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.994.894, i morti 120.256. Gli attualmente positivi sono invece 442.771 (-5.378 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.431.867 (+18.416). A livello locale si registrano 2.442 casi in Lombardia, 1.884 in Campania e 1.282 in Puglia.

In Piemonte 1.187 casi e 34 decessi

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.187 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 99 dopo test antigenico), pari al 5% di 23.775 tamponi eseguiti, di cui 10.515 antigenici. Dei 1.187 nuovi casi, gli asintomatici sono 463 (39%). I casi sono così ripartiti: 114 screening, 758 contatti di caso, 315 con indagine in corso; per ambito: 12 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 134 scolastico, 1.041 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 347.301.Sono 34 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 11.219 deceduti. I ricoverati in terapia intensiva sono 223 (-17 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.264 (-44 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.971. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.331.648 (+23.775 rispetto a ieri), di cui 1.485.880 risultati negativi.

Loading...

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Nelle Marche 503 ricoveri, 17 meno di ieri

Continuano a diminuire i ricoveri per covid negli ospedali marchigiani, anche se con qualche piccola battuta di arresto. I degenti complessivi sono scesi a 506, -17 su ieri, ma i pazienti in terapia intensiva sono 68, +2, quelli in semi intensiva 125, -11, quelli in reparti non intensivi 313 (-8). I dati del Servizio Sanità della Regione Marche danno conto anche di 36 dimessi nell'ultima giornata. Si allenta ulteriormente la pressione sui pronto soccorso, dove si trovano attualmente solo 10 persone, non ricomprese fra i ricoverati, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 204. Sono 5.690 i positivi in isolamento domiciliare, i positivi ala data di oggi (ricoverati più isolamenti) sono 6.196. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 12.597. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 87.947.

Loading...

In Puglia 1.282 positivi e 48 decessi

Oggi in Puglia sui 12.733 test registrati, sono stati individuati 1.282 positivi al Coronavirus per una incidenza del 10% (in aumento rispetto al 7,2% di ieri). Oggi, inoltre, sono stati registrati 48 decessi. I nuovi casi sono stati rilevati 502 in provincia di Bari, 116 in provincia di Brindisi, 152 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 186 in provincia di Lecce, 279 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. I decessi sono distribuiti 18 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.198.817 test; 177.547 sono i pazienti guariti; 48.643 sono i casi attualmente positivi.