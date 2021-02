Coronavirus, salgono i contagi: oggi 17.455 casi, +33% su base settimanale. 192 decessi I dati sono stati comunicati dal ministero della salute. Si conferma la fase di crescita dell’epidemia. Aumentano i ricoveri, anche in terapia intensiva

Coronavirus: bollettino del 28 febbraio - I dati di oggi

I dati sono stati comunicati dal ministero della salute. Si conferma la fase di crescita dell’epidemia. Aumentano i ricoveri, anche in terapia intensiva

Sono 17.455 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 18.916. La domenica precedente erano stati 13.452. Per osservare l’andamento dell’epidemia è utile osservare il dato settimanale. Da lunedì a domenica i casi sono stati 116.124, in crescita del 32,81% rispetto agli 87.435 della settimana precedente. Le vittime sono invece 192, in calo rispetto alle 280 di ieri e alle 232 di domenica scorsa.

Salgono in ricoveri

Anche oggi, come avviene da una settimana, sono in crescita i ricoveri. Le presenze in terapia intensiva per covid nel paese crescono di 15 unità. I maggiori rialzi in Emilia Romagna (+13) e in Puglia (+9). Salgono invece di 266 unità i ricoveri ordinari (+77 in Emilia Romagna, +59 in Piemonte).

Tasso di positività ai tamponi

Sono 257.024 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 323mila di ieri. Il tasso di positività è al 6,8%, in crescita rispetto al 5,86% di ieri. La stessa percentuale riferita solo ai tamponi molecolari sale al 10,7%, anch’esso in crescita sia rispetto a ieri sia rispetto a una settimana fa.

Regioni e province

Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.529; Emilia Romagna 2.610; Campania 2.561; Lazio 1.341; Toscana 1.068; Puglia 1.053. Se invece si mette questo dato in rapporto alla popolazione l’ordine diventa: provincia autonoma di Trento, Emilia Romagna, Molise, Campania, Abruzzo. Le province con più casi oggi sono: Roma (+1.302), Brescia (+1.016), Milano (+1.003), Napoli (+910). Quelle con più casi per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni (media mobile): Rimini (65), Brescia (64), Bolzano (59), Pescara (59).