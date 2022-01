Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 143.898 casi (-19,7% da settimana scorsa) e 378 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano, il 28 gennaio, altri 143.898 casi e 378 morti di coronavirus. Lo riportano i dati del ministero della Salute. Il totale di nuovi contagi odierno segna un calo del 19,7% rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si erano registrati 179.106 nuovi positivi. Con 1.051.288 tamponi, il tasso di positività è oggi del 13,69% contro il 16,03% di 7 giorni fa (-14,6%). In discesa ancora gli attuali positivi, a 2.668.828 (-37.625) così come i ricoverati (-57) e le terapie intensive (-15). Leggi tutti i dati aggiornati su Lab24.

Lazio, altri 12.633 casi

Oggi nel Lazio su 20.833 tamponi molecolari e 76.241 tamponi antigenici per un totale di 97.074 tamponi, si registrano 12.663 nuovi casi positivi (-804), sono 28 i decessi ( = ), 2.134 i ricoverati (+38), 207 le terapie intensive (+4) e +10.277 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. I casi a Roma città sono a quota 6.661”. Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Sardegna: 1331 nuovi contagi in 24 ore, 4 i decessi

In Sardegna si registrano oggi 1331 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4681 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24409 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 34 (2 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 367 (36 in più rispetto a ieri ). I casi di isolamento domiciliare sono 22645 (151 in più di ieri). Si registrano 4 decessi: un uomo di 64 e una donna di 72 anni, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 69 anni, residente nella provincia di Nuoro; un uomo di 91 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Abruzzo: 3.102 nuovi positivi e 7 decessi

Sale a 2.793 il bilancio dei pazienti deceduti in Abruzzo con 7 nuovi casi, di età compresa tra 77 e 81 anni, di questi 2 registrati in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo e 4 risalgono ai giorni scorsi ma sono stati comunicati solo oggi dalle Asl. Sono 293 i guariti dal virus e 3.102 i nuovi positivi al Covid 19 che portano il totale dei contagi , dall’inizio dell’emergenza, a 208.051. Nel numero complessivo sono compresi anche 99.096 dimessi e guariti. Dei positivi odierni 2.057 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 106.162, da ieri 2.797 in più. Nelle aree mediche Covid sono ricoverati 412 pazienti (3 in meno da ieri). Resta invariato a 40 il numero dei ricoveri nelle terapie intensive. Altre 105.710 persone, 2.800 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.519 tamponi molecolari (1.908.848 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 20.171 test antigenici (2.544.326 tamponi nel corso di tutta la pandemia). Il tasso di positività è pari a 11.62 per cento. Del totale dei positivi, 43.988 sono residenti in provincia dell’Aquila (669 in più rispetto a ieri), 56.958 in provincia di Chieti (874 in più da ieri), 49.573 in provincia di Pescara (738 in più da ieri), 51.879 in provincia di Teramo (738 in più da ieri), 2.650 positivi risultano risiedere fuori regione (27 in più da ieri). Per 3.003 persone (51 in più da ieri) sono in corso verifiche sulla provenienza. I dati sono stati forniti dall’assessorato regionale alla Sanità.