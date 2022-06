Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 83.555 casi e 69 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nelle ultime 24 ore si registrano, in Italia, altri 83.555 contagi e 69 vittime di coronavirus. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si contavano 62.704 casi, si registra un incremento del 33,3%. I tamponi eseguiti sono 717.400, con un tasso di positività all’11,6%. Sono invece 237 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.035, ovvero 162 in più di ieri. I dati di Lab24.

In Veneto altri 9.792 casi e 5 vittime

E’ ripreso a salire in Veneto il numero dei nuovi contagi Covid: gli infetti nelle ultime 24 ore sono 9.792 (contro i 1.999 di ieri), mentre sono 5 le vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall’inizio dell’epidemia sale a 1.842.379, quello dei decessi a 14.794. Prosegue l’aumento significativo degli attuali positivi, che ora sono 62.994 (+4.787). Quanto al numero delle ospedalizzazioni, i ricoverati in area medica sono 589 (+24), quelli in terapia intensiva scendono a 24 (-5).

In Alto-Adige altri 805 contagi

Impennata nel numero di nuovi contagi da covid in Alto Adige: secondo quanto riportato nel bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria provinciale, sono 805 i casi registrati. 37 le persone testate positive al pcr (su 567 tamponi effettuati), altre 768 sono quelle risultate positive all’antigenico (su 2.713 effettuati). Non ci sono nuove vittime, il totale dei decessi da inizio pandemia resta fermo a 1.485. In calo i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, che scendono dai 79 di ieri a 72 oggi, mentre tornano ad essere occupate le strutture private: sono 6 i pazienti ricoverati nei reparti convenzionati. Resta una persona in terapia intensiva. I nuovi guariti sono 165, mentre le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 3.973.

In Toscana 6.317 nuovi casi e 4 morti

In Toscana sono 6.317 i nuovi casi di Covid (789 confermati con tampone molecolare e 5.528 da test rapido antigenico), lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi sono stati eseguiti 1.949 tamponi molecolari e 20.346 tamponi antigenici rapidi, di questi il 28,3% è risultato positivo. Sono invece 7.566 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’83,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 47.532, +12,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 364 (3 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano quattro nuovi decessi di persone positive al Covid: due uomini e due donne con un’età media di 87,3 anni.