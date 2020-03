Coronavirus aggiornamenti: in Italia 92.472 casi totali e 10.023 morti (+889). In Lombardia 542 nuovi morti (+10%) e oltre 39mila casi. Da Sala ai medici: irrealistico riaprire prima di fine aprile

Burioni: «Irrealistico riaprire a breve»

In questo momento la situazione è «ancora talmente grave da rendere irrealistico qualunque progetto di riapertura a breve - afferma sempre su Facebook il virologo Roberto Burioni dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - . Al momento bisogna stare tappati in casa, altrimenti si vanificano i sacrifici che abbiamo fatto fino ad ora, punto e basta».

«Dobbiamo cominciare a pensare a una ripresa delle nostre vite: non possiamo continuare a stare in casa al fine di rimanere in casa per sempre. Però - afferma Burioni -dobbiamo anche sapere in questo momento la situazione è ancora talmente grave da rendere irrealistico qualunque progetto di riapertura a breve».

Pregliasco: chiusura per tutto aprile

Ipotizza una chiusura almeno fino a fine aprile Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale. «Per la fine delle misure di isolamento sociale e per una riapertura di aziende e scuole è ancora presto, realisticamente bisognerà aspettare almeno fine aprile - ha dichiarato all’Ansa -. Non ci sarà un unico picco di casi ma ci saranno presumibilmente vari picchi sul territorio, in tempi diversi. Dunque l'arma più efficace per ora restano l'isolamento e le misure restrittive».

In pratica, spiega Pregliasco, «con le misure adottate abbiamo in un certo senso ottenuto l'effetto di 'schiacciare' la curva epidemica e quindi, per un certo periodo, avremo una situazione di andamento dei casi a plateau, cioè piatto». Per ora, «c'è solo un rallentamento della crescita dei nuovi casi e bisognerà dunque attendere ancora per vedere una effettiva riduzione dei casi. Nel frattempo - ha concluso - bisogna mantenere le misure di contenimento in atto»

Lopalco: sicuri solo indice contagi sotto 1

«II Paese - ha spiegato l’epidemiologo Pierluigi Lopalco - sarà effettivamente al sicuro solo quando l'indice di contagio, il cosiddetto R con zero, sarà inferiore a uno, cioè quando una persona positiva avrà la potenzialità di infettare meno di una persona, ma è difficile dire ora quando ciò accadrà. Ci sono ancora troppe incognite - sottolinea - e sarà necessaria ancora qualche settimana si sorveglianza stretta dei casi». Rispetto all'andamento generale della curva epidemica, Lopalco rileva come «c'è un rallentamento che ci fa sperare, ma è necessaria estrema cautela prima di poter dire che abbiamo svoltato. La diffusione di un giorno è quella che in realtà risale ai contagi di almeno una settimana prima, quindi prima di pronunciarsi bisogna essere certi che il trend si stabilizzi».

Ciò che è certo, rileva, è che «le misure adottate stanno dando i loro frutti, ma al momento non si può dire quando ci sarà un calo dei casi giornalieri perchè potrebbero aprirsi dei nuovo focolai, così come - conclude - anche il cosiddetto picco è un concetto astratto ed abbastanza relativo».



Scuole: proroga dello stop oltre il 3 aprile

Di sicuro resteranno chiuse le scuole. «Ci sarà una proroga - ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina: si andrà oltre il 3 aprile», che ha anche sottolineato che «notizie sulla didattica a distanza a luglio non hanno alcun fondamento. Non c'è alcun motivo per andare a luglio o agosto: e le strutture scolastiche non sono idonee».

