Coronavirus, ultimi dati: in Italia 24.991 nuovi casi su 198.952 tamponi. Altri 205 morti e 125 terapie intensive Veneto oltre i 2mila nuovi casi, Toscana oltre 1.700, raddoppiano i contagi in Sardegna: i dati del contagio da coronavirus in Italia del 28 ottobre evidenziano un trend in peggioramento in molte regioni

Coronavirus, guerriglia a Roma: scontri a Piazza del Popolo

Veneto oltre i 2mila nuovi casi, Toscana oltre 1.700, raddoppiano i contagi in Sardegna: i dati del contagio da coronavirus in Italia del 28 ottobre evidenziano un trend in peggioramento in molte regioni

6' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 24.991 i nuovi contagi giornalieri di Coronavirus in Italia alle 17 di mercoledì 28 ottobre su 198.952 tamponi effettuati. Ieri 27 ottobre i nuovi casi erano stati 21.944. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 205 morti (rispetto ai +221 di ieri), e un aumento di 125 ricoverati in terapia intensiva (ieri +127) e di 1.026 ricoverati con sintomi (ieri +958).



In totale i casi di coronavirus hanno raggiunto quota 564.778.

I decessi totali, dall'inizio della pandemia, sono 37.905 . Le guarigioni, invece, sono state finora in totale 275404.

Lieve calo in Emilia Romagna



Lieve calo dei contagi giornalieri in Emilia-Romagna, ma continuano a aumentare ricoverati e morti per Coronavirus. Rispetto a ieri si registrano 1.212 casi in più, su un totale di 21.376 tamponi e dall'inizio dell'epidemia il numero di positivi supera quota 50mila (50.494). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti passa così dal 6,6% di ieri al 5,7% di oggi. Dei nuovi contagiati, sono 582 gli asintomatici, 196 erano in isolamento e 326 sono state individuati in focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi è 43,3 anni. La situazione dei contagi nelle province vede quella di Modena con 280 nuovi casi, poi Bologna (222), Reggio Emilia (171), Rimini (114), Ravenna (96), Piacenza (91), Parma (75). Poi la provincia di Ferrara (57), l'Imolese (37), Cesena (36) e Forlì (33). I casi attivi sono 18.230 (+1.153), in isolamento a casa 17.112 (+1.072), il 93,8%. Quattordici i nuovi morti: quattro in provincia di Ravenna (una donna di 91 anni e tre uomini di 78, 90 e 91 anni), tre in provincia di Bologna (tre uomini di 73, 82 e 95 anni), tre in provincia di Parma (uomini di 72, 88 e 89 anni), due in provincia di Modena (2 uomini di 80 e 81 anni), uno in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 85 anni) e uno in provincia di Ferrara (un uomo di 91 anni). I ricoverati in terapia intensiva sono 119 (+16), 999 quelli in altri reparti Covid (+65). Le persone complessivamente guarite salgono a 27.671 (+45 rispetto a ieri)

In 24 ore raddoppiano casi in Sardegna, 362

Nuova impennata di casi in Sardegna dove si segna un nuovo record di contagi in 24 ore: 362 nuovi positivi - 280 rilevati attraverso attività di screening e 82 da sospetto diagnostico - che fanno salire a 8.526 le persone colpite dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza. Più del doppio dei casi di ieri, 174 rilevati. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano anche sei vittime (205 in tutto) tre residenti nel nord Sardegna, e tre rispettivamente nelle province di Oristano, Sud Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari. In totale sono stati eseguiti 257.266 tamponi con un incremento di 3.821 test. Sono invece 298 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (otto in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 37 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.013. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.937 (+54) pazienti guariti, più altri 36 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 8.526 casi positivi complessivamente accertati, 1.676 (+133) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.331 (+52) nel Sud Sardegna, 699 (+33) a Oristano, 1.147 (+14) a Nuoro, 3.673 (+130) a Sassari.