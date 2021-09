Coronavirus, ultimi dati. In Italia 2.985 casi e 65 vittime, tasso di positività allo 0,9%

2' di lettura

In Italia si registrano, il 28 settembre, altri 2.985 casi e 65 vittime di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati circa 338mila tamponi. Sono 459 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 29 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 19 (erano 29 il 27 settembre). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.418 (ieri 3.487), ovvero 69 meno del giorno precedente.

Veneto, altri 376 casi e 10 vittime

Risale il numero dei nuovi contagi Covid in Veneto rispetto a ieri, 376 (erano 181 lunedì), ma soprattutto segnano un’impennata i decessi, con 10 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio dell’epidemia si porta a 468.500, quello dei morti a 11.770. Gli attuali positivi sono 11.049 (-296). Dati positivi arrivano dai ricoveri ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 243 malati Covid (-10), in terapia intensiva 52 (-3).

Alto Adige, 92 casi positivi e zero decessi

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, altri 92 casi di positività al Covid-19: 44 sono stati rilevati sulla base di 1.273 tamponi pcr (di cui 387 nuovi test) e 48 sulla base di 7.838 test antigenici. Non vengono segnalati decessi che sono in totale 1.192 dall’inizio dell’emergenza sanitaria, mentre aumentano di una unità i pazienti Covid-19 assistiti nei normali reparti ospedalieri, che ora sono 25. Sono sempre 9, invece, i pazienti assistiti in terapia intensiva e 3 quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.837, mentre quelle dichiarate nelle ultime 24 ore sono 97, per un totale di 76.669 dall’inizio dell’emergenza.

Basilicata, 32 positivi e una vittima

Un nuovo decesso per Covid-19 in Basilicata. Si tratta di un paziente non vaccinato che si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo, comunica la task force regionale. Intanto, nella giornata di ieri, sono stati processati 795 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19. Di questi, 32 – e tra questi 31 relativi a residenti in Basilicata – sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono avute 35 guarigioni, di cui 32 relative a residenti in Basilicata.