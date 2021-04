Coronavirus, ultimi dati. In Puglia altri 1.501 casi e 30 decessi

3' di lettura

Sono in crescita i nuovi casi di Covid 19 oggi in Puglia a fronte, ancora una volta, di una diminuzione del numero dei test. Calano rispetto a ieri i decessi mentre è notevole anche l'aumento dei guariti e pertanto diminuiscono gli attuali positivi. Altro aspetto confortante il calo dei ricoverati sotto quota 1.900. Sono i dati principali del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Oggi, su 12.290 test per l'infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.501 casi positivi: 422 in provincia di Bari, 113 in provincia di Brindisi, 221 nella provincia Bat, 332 in provincia di Foggia, 226 in provincia di Lecce, 179 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 1.282 su 12.733 tamponi.

Sono stati rilevati 30 decessi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 48. In tutto hanno perso la vita 5.836 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.211.107 test. Sono 179.232 i pazienti guariti mentre ieri erano 177.547 (+1.685). I casi attualmente positivi sono 48.429 mentre ieri erano 48.643 (-214). I pazienti ricoverati sono 1.888 mentre ieri erano 1.916 (-28). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 233.497 così suddivisi:89814 nella provincia di Bari; 22.999 nella provincia di Bat; 17.463 nella provincia di Brindisi; 42.202 nella provincia di Foggia; 23.187 nella provincia di Lecce; 36.715 nella provincia di Taranto; 752 attribuiti a residenti fuori regione; 365 provincia di residenza non nota

In Basilicata 170 nuovi casi e 3 decessi

In Basilicata sono 170 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (167 sono residenti), su un totale di 1.523 tamponi molecolari, e si registrano tre decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute risiedevano nei Comuni di Castelmezzano, Lavello e Matera. I lucani guariti o negativizzati sono 132. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.929 (+32), di cui 5.755 in isolamento domiciliare. Sono 16.774 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 512 quelle decedute. In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 174 (+3): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 10 in medicina d'urgenza, 3 in terapia intensiva e 15 in medicina interna Covid; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 36 nel reparto di malattie infettive, 21 in pneumologia, 18 in medicina interna Covid e 3 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 6 (-3). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 321.997 tamponi molecolari, di cui 295.615 sono risultati negativi, e sono state testate 187.817 persone.

In Veneto altri 17 decessi

In Veneto abbiamo 411.111 positivi dal 21 febbraio. Oggi sono 22.255 i positivi. Abbiamo 1.478 persone ricoverate (-30), di cui 1.275 in area non critica (-26), e 203 in terapia intensiva (-4). Abbiamo 17 nuovi decessi, che portano il totale a 11.316. Siamo oggi l'ottava regione in Italia per mortalità, ma l'ultima tra quelle più colpite». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, nella conferenza stampa sull'emergenza sanitaria.