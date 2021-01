Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia 13.574 nuovi casi e altri 477 decessi I dati sono stati comunicati dal ministero della Salute

Coronavirus: il bollettino del 29 gennaio - I dati di oggi

I dati sono stati comunicati dal ministero della Salute

1' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 13.574 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Ieri i positivi erano stati 14.372 e i morti 492. Su base settimanale i contagi sono in lieve crescita. I decessi stabili.

Oggi sono stati registrati 268.750 tamponi, molecolari e antigenici. Ieri erano stati 275.179. Il tasso di positività è del 5,05% (ieri era del 5,2%). Considerando solo i molecolari, ovvero i più attendibili, il tasso di positività è oggi del 8,45% (8,19% ieri). Per gli antigenici invece è dell’1,05% (0,8% ieri).

Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Continua il calo dei ricoveri

I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 18 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale in rianimazione ci sono 2.270 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.397 pazienti, in calo di 381 unità rispetto a ieri.