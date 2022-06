Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 94.165 casi (+74,7%) e 60 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il 29 giugno, altri 94.165 casi e 60 vittime di coronavirus. Lo riporta il bollettino del ministero della Sanità. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si contavano 53.905 casi, si assiste a una crescita del +74,7%.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 357.210 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 26,3%.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 248, 11 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.254, ovvero 219 in più rispetto a ieri. I dati di Lab24.

Nel Lazio 9.849 nuovi casi positivi e 5 decessi

Oggi nel Lazio su 5.005 tamponi molecolari e 33.991 tamponi antigenici per un totale di 38.996 tamponi, si registrano 9.849 nuovi casi positivi (-1.322), sono 5 i decessi, 593 i ricoverati (+5), 51 le terapie intensive ( = ) e +2.734 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25,2%. I casi a Roma città sono a quota 5.867. È quanto fa sapere l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

In Puglia 6 morti e 6.577 nuovi casi,il 24.2% dei test

Oggi in Puglia si registrano 6.577 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 27.123 test analizzati nelle ultime 24 ore con un tasso di incidenza del 24,2% (ieri era al 31,6 %). I decessi sono stati sei. I casi odierni sono stati individuati nelle province di Bari (1.990), Bat (623), Brindisi (625), Foggia (919), Lecce (1.505), Taranto (792). Sono residenti fuori regione altre 93 persone risultate positive in Puglia mentre per altri 30 casi la provincia di appartenenza non è stata ancora definita. Delle 43.416 persone attualmente positive 299 sono ricoverate in area non critica (270 ieri) e 12 in terapia intensiva (10 ieri).

In Toscana 4.543 nuovi positivi, età media 48 anni, 12 decessi

In Toscana sono 4.543 i nuovi casi Covid (847 confermati con tampone molecolare e 3.696 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.207.510 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.147.098 (95% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.147 tamponi molecolari e 14.861 tamponi antigenici rapidi, di questi il 26,7% è risultato positivo. Sono invece 5.796 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 78,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 50.235, +5,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 395 (31 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 12 nuovi decessi: 6 uomini e 6 donne con un’età media di 76,8 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 4.543 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).