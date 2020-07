Coronavirus, oggi in Italia 289 nuovi casi e 6 morti I dati sono stati comunicati dalla protezione civile. Da qualche giorno sono in lieve crescita le persone malate non gravemente, mentre prosegue il calo dei ricoveri

Test sierologici a chi viene con i bus dalla Romania alla stazione di Roma Tiburtina. (Ansa)

I nuovi casi di tampone positivo al nuovo coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ore sono 289, a fronte dei 212 di ieri (la differenza aritmetica sul totale sarebbe 288, ma la provincia autonoma di Bolzano ha tolto un caso da ieri perché inserito due volte). I casi totali salgono a 246.776. Le nuove vittime sono invece 6, per un numero complessivo di decessi che sale a 35.129. Gli attualmente positivi sono 12.616 (+7), i guariti 199.031. Il numero di malati non gravi è in crescita da qualche giorno, mentre continua il calo dei ricoveri. Qui tutti i dati e i grafici aggiornati.

Salgono i tamponi

Oggi si registra un numero abbastanza elevato di tamponi: 56.018, ieri erano 48.170. Rapporto positivi/tamponi 0,51% (ieri 0,41%).

Le regioni



Lo spaccato delle regioni con più casi è questo: Veneto 42, Lazio 34, Emilia Romagna 28, Liguria 20, Campania 19, Sicilia 18, Toscana e Marche 17, Piemonte 14, Puglia 10. In Lombardia curva +0,04% (ieri 0,05%) con 8.658 tamponi elaborati (ieri 6.326) e 46 positivi; rapporto positivi / tamponi 0,53% (ieri 0,83%); 96.054 i contagiati totali: +3 i ricoverati (154); stabili (13) le terapie intensive; 0 decessi.

Salgono gli isolamenti domiciliari, scendono i ricoveri

Come detto sopra, da qualche giorno si registra un aumento delle persone infette. Questo però al momento non si traduce in un aumento dei ricoveri: I pazienti in terapia intensiva sono ora 38, in calo di 2 unità (erano oltre 4mila a inizio aprile). Sono 11.847 quelli in isolamento domiciliare (+27), 731 quelli ricoverati con sintomi (-18).