Coronavirus, ultimi dati. In Puglia 786 casi e 33 decessi

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Puglia oggi sono stati processati 5.142 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 786 casi positivi e 33 decessi, stando ai dati comunicati dal dipartimento regionale Promozione della salute. La ripartizione dei casi positivi è la seguente: 350 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia Bat 176 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Quanto ai decessi, 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.845.068 test, 138.303 sono i pazienti guariti e 46.494 sono i casi attualmente positivi.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

In Abruzzo oggi 224 contagi e 17 morti

Sono 224 i nuovi contagi in Abruzzo oggi, facendo così salire a 64.774 i casi di positività al Covid 19 registrati in regione dall'inizio della pandemia. Al bilancio dei decessi per coronavirus (2.100) oggi in regione si aggiungono altri 17 morti: 6 in provincia di Chieti, 5 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo. Sono avvenuti nei giorni scorsi 5 decessi solo ora comunicati dalle Asl abruzzesi. Torna a salire il tasso di positività pari al 6,2 per cento. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 45: 32 in provincia di Chieti, 7 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Pescara. Aumentano i guariti, 311 oggi, in tutto sono 52.112. I positivi in Abruzzo, attualmente, sono 10.562 (104 in meno rispetto a ieri). I posti letto occupati in area medica sono 620, sono 7 in più rispetto a ieri. Stabile il numero dei ricoveri nelle terapie intensive dove i posti occupati sono 78, ieri erano 77. Scende sotto la soglia dei 10 mila il numero delle persone in isolamento domiciliare, esattamente 9.864, sono 112 persone in meno rispetto a 24 ore fa. Del totale dei positivi 16.999 risiedono in provincia di Pescara (+34), 16.569 nella provincia di Chieti (+116), 15.652 sono riferiti all'aquilano(43 in più rispetto a ieri) e 14.832 in provincia di Teramo (31 persone in più). Sono 530 i positivi che in Abruzzo risultano risiedere fuori regione, uno in più rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus sono stati eseguiti 882.108 tamponi molecolari e 350.345 test antigenici.

Loading...

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

In Toscana 1.368 nuovi casi e 27 decessi

In Toscana sono 191.635 i casi totali di positività al coronavirus, 1.368 in più rispetto a ieri (1.311 confermati con tampone molecolare e 57 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 158.808 (82,9% dei casi totali). L'età media dei 1.368 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l'8% ha 80 anni o più). È quanto emerge dal bollettino della Regione. Oggi sono stati eseguiti 15.228 tamponi molecolari e 7.215 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,1% è risultato positivo. Sono invece 9.698 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.561, +0,9% rispetto a ieri. Oggi si registrano 27 nuovi decessi: 16 uomini e 11 donne con un'età media di 77,4 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 5 a Firenze, 6 a Prato, 3 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 3 a Arezzo, 1 a Siena, 1 a Grosseto, 1 residente fuori Toscana.