Coronavirus Italia: 4.845 nuovi casi e 27 decessi. Tasso di positività al 2,31%

In Lombardia 586 nuovi casi e tre decessi

Sono 586 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 36.010 tamponi effettuati. Il tasso di positività è dell’1,6%. Sale il numero delle persone ricoverate nei reparti ordinari che sono 27 in più rispetto a ieri, mentre rimane stabile il numero dei ricoverati nel reparto di terapia intensiva (32). Sono 3 le persone decedute a causa del virus. Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia, la più colpita è Milano con 190 nuovi casi di cui 74 a Milano città, Brescia e Varese 72, Bergamo 57, Monza e Brianza 48, Mantova 32, Como 31, Pavia 23, Lodi 10, Cremona e Lecco 9, Sondrio 2.

24 nuovi positivi in Trentino, nessun decesso

Ancora una giornata senza decessi per Covid in Trentino e 24 nuovi casi positivi, di cui 5 al molecolare e 19 all’antigenico, a fronte di 480 tamponi molecolari e 1.405 test rapidi antigenici. I guariti sono 59. Lo riporta il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Gli attuali pazienti ricoverati sono 9, di cui uno in rianimazione. Si registra un ricovero in meno rispetto al bollettino di ieri, frutto di 2 nuovi ricoveri registrati a fronte di 3 dimissioni. Dei nuovi positivi, 2 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 4 tra 14-19 anni, 4 tra 60-69 anni. Nessun positivo invece nella fascia tra 70-79 anni e nemmeno tra gli over 80. Proseguono intanto le vaccinazioni: questa mattina risultavano somministrate 575.335 dosi di vaccino anti-Covid (oltre 5.000 in più rispetto a ieri), di cui 243.304 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 66.926 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.413 dosi e tra i 60-69 anni 104.265 dosi.



38 nuovi casi positivi in Alto Adige

Sono 38 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Alto Adige, accertati nelle ultime 24 ore, dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale. Dodici sono stati rilevati sulla base di 738 tamponi pcr (di cui 206 nuovi test) e 26 attraverso 3.832 test antigenici. Non si registrano nuovi decessi, mentre i pazienti Covid-19 ricoverati sono 10, di cui 3 in terapia intensiva. Altri 5 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 26, per un totale di 72.961 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Infine, le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 800.

Regione Fvg, 94 contagi e 4 in terapia intensiva

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.502 test e tamponi sono state riscontrate 94 nuove positività, pari a 1,7%. Nel dettaglio, su 4198 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 contagi, con una percentuale di positività dell’1,88%, e dai 1304 test rapidi antigenici sono stati rilevati 15 casi (1,15%). Lo comunica il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 50 per cento dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi, 4 persone sono ricoverate in terapia intensiva (per una percentuale di occupazione dei posti letto totali pari al 2,3), mentre i pazienti in altri reparti sono 22 (occupazione dell’1,7%). Tra il personale del Sistema sanitario regionale si registra la positività di un infermiere dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, mentre due sono i positivi tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani. Non risultano esserci positivi tra gli ospiti delle stesse strutture né tra le persone rientrate dall’estero. Per quanto riguarda i conteggi dei positivi, infine, un caso a Udine precedentemente segnalato come confermato da test antigenico, dopo verifica, è stato riclassificato come caso confermato da test molecolare.

In Emilia Romagna 365 nuovi casi, aumentano i ricoveri

Sono 365, in calo rispetto agli ultimi giorni, i nuovi casi di coronavirus registrati in Emilia-Romagna sulla base di oltre 22.400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il bollettino della Regione comunica che non ci sono nuovi decessi, mentre è ancora in lieve aumento il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: 22 in terapia intensiva (due in più da ieri) e 247 negli altri reparti Covid (+8). L’età media dei nuovi contagiati è bassa, di 31,5 anni, mentre quasi il 97% delle persone attualmente positive (8.244) è in isolamento domiciliare perché non richiede cure ospedaliere. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 69 nuovi casi e Piacenza con 52; seguono Reggio Emilia (48), Ferrara (46), Rimini (43) e Modena (31); quindi Ravenna, Forlì e Cesena (22 casi a testa); infine Parma (8) e il Circondario Imolese (2 nuovi casi). La campagna vaccinale procede: alle 15 risultano somministrate complessivamente 5.143.187 dosi. Sul totale sono 2.358.652 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.