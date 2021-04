Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 21.261 casi e 376 vittime. Tasso di positività al 5,9%

3' di lettura

In Italia si registrano altri 21.261 casi di coronavirus con 359.214 tamponi e 376 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 5,9%. I dimessi/guariti crescono di +21.311 unità, mentre il saldo fra ingressi e uscite nelle terapie intensive è in positivo di 10 unità.

Toscana, altri 1.473 positivi e 22 decessi

In Toscana sono 1.473 i positivi in più rispetto a ieri (1.434 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). Dall'inizio dell'epidemia sono 200.118 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.473 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 165.981 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 17.015 tamponi molecolari e 13.333 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,9% è risultato positivo. Sono invece 10.300 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 28.709, +0,1% rispetto a ieri.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.881 (20 in più rispetto a ieri, più 1,1%), 278 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, più 1,5%). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 15 uomini e 7 donne con un'età media di 80,6 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 4 a Prato, 2 a Pistoia, 6 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 4 a Grosseto. Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nei giorni precedenti. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.



Veneto, 1.563 nuovi contagi e 32 decessi

Sono 1.563 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino di stamane della Regione. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 387.601. Gli attuali positivi sono 37.503. Si registrano 32 decessi, con il totale a 10.714. Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.652 pazienti, 279 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva i ricoverati sono 286 (-13).

Basilicata, altri 99 contagi

Novantanove dei 1.693 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Basilicata sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che solo 93 dei tamponi positivi appartengono a persone residenti in regione. Il bollettino, inoltre, riporta che si sono registrati altri due decessi (in totale, sono 436 dall'inizio dell'emergenza) e 62 guarigioni (in totale, hanno raggiunto quota 14.214). I lucani positivi al covid sono attualmente 4.735, dei quali 4.548 sono in isolamento domiciliare. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 187 (ieri erano 190): 12 sono curati in terapia intensiva (quattro a Potenza e otto a Matera). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 285.424 tamponi: 263.006 sono risultati negativi.