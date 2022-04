Coronavirus, ultimi dati. In in Italia altri 53.588 casi (-10% da settimana scorsa) e 118 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano, il 3 aprile, altri 53.588 casi e 118 morti di coronavirus. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 364.182 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 14,7%. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si erano registrati 59.555 casi, si assiste a una flessione del 10,0%.

In Emilia-Romagna altri 4.363 casi

Dall’inizio dell’epidemia causata dal Covid-19, in Emilia-Romagna, si sono registrati 1.295.322 casi di positività al nuovo coronavirus, 4.363 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.508 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è il 24,9%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 44,7 anni. I pazienti attualmente ricoverati nei reparti di Terapia intensiva emiliano-romagnoli sono 32 (-4 rispetto a ieri, -11,1%) e la loro età media è di 66,2 anni. I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.189 (+27 nelle ultime 24 ore, +2,3%) e la loro età media è 75,8 anni.

Loading...

Oggi la provincia di Reggio Emilia è quella che conta più casi con 679 nuovi contagi, su un totale, dall’inizio dell’epidemia di 143.462, ed è seguita da Modena, con 626 su 200.356, Bologna, con 616 su 268.063, Ravenna, con 511 su 119.430, Parma, con 437 su 105.864, Rimini, con 380 su 125.430, Ferrara, con 367 su 89.714, Cesena, con 249 su 72.969, Piacenza, con 191 su 69.150, Forlì, con 191 su 60.942, e il Circondario Imolese, con 116 su 39.942. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 54.908 (+721). Di questi, le persone in isolamento domiciliare sono 53.687 (+698), il 97,7% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 3.635 in più rispetto a ieri e raggiungono le 1.224.129 unità. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 decessi e, in totale, dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna, hanno perso la vita 16.285 persone.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Abruzzo, 1.800 nuovi positivi e 5 decessi

Oggi in Abruzzo sono 5 i decessi causati dal coronavirus (di età compresa tra 72 e 90 anni). Di questi, 1 è registrato in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Teramo e 2 risultano risiedere fuori regione. Da ieri in regione sono 855 i guariti al Sars-cov-2 e 1.800 i nuovi positivi al Covid19, di età compresa tra 5 mesi e 97 anni. Sono stati eseguiti 2.557 tamponi molecolari e 10.647 test antigenici, dei positivi di oggi 1.242 sono emersi dai test rapidi. In tutto il corso della pandemia sono 274.582 i guariti (855 in più da ieri ), 43.273 sono gli attualmente positivi (1.041 in piùda ieri), 309 sono ricoverati in area medica covid (13 in più da ieri), 16 in terapia intensiva (1 in meno da ieri); altri 42.948 sono in isolamento domiciliare (928 in più da ieri sotto sorveglianza sanitaria). Dei nuovi positivi 314 sono residenti nella provincia dell’Aquila, 502 in provincia di Chieti, 392 in provincia di Pescara, 511 in provincia di Teramo e 34 risultano risiedere fuori regione. Sono 48 i nuovi contagiati per i quali sono in corso degli accertamenti sulla residenza.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Puglia 4.929 casi e 10 morti, stabile positività al 17%

Oggi in Puglia si registrano altri 4.929 casi di Covid su 28.456 test (incidenza del 17% come ieri) e dieci morti. Delle 116.641 persone attualmente positive (1.464 in meno rispetto a ieri) sono ricoverate in area non critica in 673 (ieri 678), mentre in terapia intensiva ci sono 39 pazienti (ieri 40). I nuovi casi di oggi sono stati individuati: in provincia di Bari 1.596, nella provincia BAT 379, nella provincia di Brindisi 473, nella provincia di Foggia 552, in quella di Lecce 1.236 e in quella di Taranto 653. Sono residenti fuori regione altre 31 persone contagiate.