Coronavirus, in calo contagi (5.948), positività ai tamponi (4,9%) e decessi (256)

Oggi in Italia in nuovi casi certificati da tampone sono stati 5.948. Lunedì scorso erano stati 8.444, dunque il calo è del 30%. Incide in questa diminuzione il ponte del primo maggio, con un numero di tamponi ridotto. Sono stati 121.829 contro i 145.819 test, tra antigenici e molecolari, di lunedì scorso.

Il tasso di positività scende comunque: è al 4,9%, contro il 5,79% di lunedì scorso. I decessi sono stati 256 contro i 301 di 7 giorni fa, in calo del 17,6%.

Giù ricoveri in terapia intensiva

Continua a ridursi la pressione sul sistema ospedaliero. Oggi i ricoverati ordinari per covid in Italia sono 18.395, in calo rispetto ai 20.635 di lunedì scorso, anche se in lieve aumento rispetto a ieri. Incide il rialzo giornaliero di Lazio, Emilia Romagna e Campania, da osservare nei prossimi giorni. Guardando invece i ricoveri in terapia intensiva, oggi sono 2.490 ovvero 34 in meno di ieri; mentre erano 2.849 una settimana fa.

Domenica 363mila dosi di vaccino

Quasi 363mila le dosi somministrate domenica 2 maggio secondo l’aggiornamento delle 17.11 di Lab24 sulla base dei dati del governo. Il dato domani verrà lievemente rivisto al rialzo. Domenica scorsa erano state 266mila, dunque è confermato il ritmo crescente della campagna di vaccinazione.

Il dettaglio delle dosi giornaliere degli ultimi giorni, da quando si sono superate per la prima volta le 500mila dosi giornaliere, è questo: 518.601 giovedì, 512.462 venerdì, 423.456 sabato. La media mobile degli ultimi 7 giorni ora è a 418.327 dosi, in avvicinamento verso il target di 500mila.