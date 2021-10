Coronavirus, ultimi dati. In Puglia 88 casi e zero decessi

2' di lettura

Oggi domenica 3 ottobre in Puglia sono stati registrati 88 casi su 13.057 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dello 0,67%. Nessun decesso è stato registrato. I nuovi positivi sono 35 in provincia di Bari, 19 nel Foggiano, 16 nel Leccese, 6 nel Brindisino, 5 nella provincia Bat, 1 nel Tarantino, 7 casi di residenza non nota; 1 caso di residenza fuori regione è stato riclassificato e attribuito. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.717.478 test e sono 2.596 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 269.038 e sono 259.647 i pazienti guariti.

Umbria, lieve aumento ricoverati in ospedali

Ricoverati Covid in lieve risalita negli ospedali dell’Umbria i base ai dati aggiornati dalla Regione a domenica 3 ottobre. Sono infatti 52, due in più di sabato, cinque dei quali, più uno, nelle terapie intensive. Nell’ultimo giorno sono stati rilevati 46 nuovi positivi e 80 guariti, mentre restano stabili a 1.450 i morti per il virus. Gli attualmente positivi sono ora 785, 34 in meno. Sono stati analizzati 1.563 tamponi e 5.820 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,6 per cento (0,49 sabato).

Veneto, +254 contagi nelle ultime 24 ore

Sono in calo i nuovi contagi Covid in Veneto: nelle ultime 24 ore sono stati 264 i positivi al tampone (ieri erano 457), per un totale dall’inizio dell’epidemia che raggiunge i 470.295. Non si registrano vittime. Il conteggio dei decessi resta fermo a 11.778. Lo riferisce il report della Regione. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 10.346 (-87). Sostanzialmente stabili i dati ospedalieri. I ricoverati nelle aree mediche sono 217 (-4), quelli nelle terapie intensive 52 (-1).