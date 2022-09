Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 17.668 casi (-19% da settimana scorsa) e 48 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano, il 3 settembre 2022, altri 17.668 casi e 48 vittime di coronavirus. Lo riportano i dati del ministero della Sanità. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si contavano 21.805 contagi, si assiste a una flessione del -19%. I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 152.452, per un tasso di positività che si attesta al 11,59%: il 15,9% in rispetto al contro il 13,78% di 7 giorni fa. Sono 15 i nuovi ricoveri in terapia intensiva registrati in Italia nelle ultime 24 ore, lo stesso valore di una settimana fa. Negli ultimi 7 giorni (28 agosto-3 settembre) sono entrate in terapia intensiva covid 114 persone, in diminuzione del -17,4% rispetto alla settimana precedente del 21-27 agosto. I dati di Lab24.

In Toscana 762 casi e 4 decessi

Sono 762 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 143 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 619 con test rapido. Sale dunque a a 1 milione e 379.118 il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,1 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono ugualmente dello 0,1 per cento (1.410 persone) e raggiungono quota 1.287.546 (93,4% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Loading...

Al momento in Toscana risultano pertanto 80.908 positivi, lo 0,8 per cento in meno rispetto a ieri. Di questi solo 250 (calati di sedici unità nelle ventiquattro ore, - 6 per cento) sono ricoverati in ospedale: nove (valore stabile) si trovano in terapia intensiva. Quattro sono i decessi che si aggiungono, ma solo uno si è verificato negli ultimi due giorni mentre gli altri si riferiscono a settimane precedenti: complessivamente 3 uomini e 1 donna, con un’età media di 83,8 anni. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 855 tamponi molecolari e 6.009 tamponi antigenici rapidi: di questi l'11,1 per cento è risultato positivo. Sono invece 1.298 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 58,7% per cento di questi è risultato positivo.



CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Veneto, 2.041 nuovi casi e 2 vittime in 24 ore

Scende ancora la curva dei contagi Covid-19, e prosegue anche la discesa dei dati clinici in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si registrano 2.041 nuovi casi, con il totale a 2.205.068, e 2 vittime, con il totale a 15.379. Scende nettamente (-704) il numero dei malati attuali, che sono 46.390. Negli ospedali vi sono 626 ricoverati in area non critica (-19) e 31 (+1) in terapia intensiva. La campagna vaccinale segna 1.600 somministrazioni effettuare ieri, in maggior parte (1.299) quarte dosi.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Puglia due morti e oltre mille casi, 9,9% dei test

Sono 1.092 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 10.991test giornalieri registrati, con una incidenza del 9,9%. Le vittime sono due mentre delle 18.484 persone attualmente positive, 186 (ieri erano 204) sono ricoverate in area non critica e 7 in terapia intensiva (ieri 10). I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari: 293; Bat: 66; Brindisi: 126; Foggia: 143; Lecce: 289; Taranto: 136. I residenti fuori regione sono 34 e 5 di provincia in definizione