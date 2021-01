Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia altri 12.715 casi e 421 vittime

Campania, altri 1.366 positivi

La curva del contagio si mantiene stabile in Campania: oggi è del 7,87% rispetto all'8,14 di ieri ma la contabilità del bollettino quotidiano registra altri 1.366 positivi. Le vittime sono 22, si arriva così a 3.747 morti in totale da inizio pandemia.

465 positivi nelle Marche in 24 ore

Sono 465 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi: 138 in provincia di Ancona, 115 in provincia di Macerata, 74 in provincia di Fermo, 58 in provincia di Pesaro Urbino, 53 in provincia di Ascoli Piceno e 27 fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore “sono stati testati 7.159 tamponi: 3.517 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.442 nello screening con percorso Antigenico) e 3.642 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,2%)”. Tra i 465 positivi ci sono soggetti sintomatici (57), contatti in setting domestico (87), contatti stretti di casi positivi (106), contatti in setting lavorativo (28), contatti in ambienti di vita/socialità (19), contatti in setting assistenziale (8), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (17), screening percorso sanitario (8). Per altri 135 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 1.442 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 71 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%”.

In Emilia-Romagna 1.314 nuovi casi e 27 morti

Sono 1.314 i casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 24.020 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano ancora 27 morti. Dei nuovi contagiati, 539 sono asintomatici, scoperti grazie agli screening e al contact tracing. Scendono ancora i casi attivi, ovvero i malati effettivi, che sono 46.359, il 95% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure particolari. Prosegue il calo dei ricoverati: sono 203, sei in meno di ieri, in terapia intensiva e 2.124 (-48) negli altri reparti Covid. Le 27 nuove vittime, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 9.454, sono sei a Piacenza, cinque in provincia di Forlì-Cesena, quattro nel Parmense, tre a Modena e Rimini, due a Reggio Emilia, Bologna e Ravenna. Non si registrano decessi in provincia di Ferrara. Prosegue la campagna di vaccinazioni che, per il taglio delle forniture, privilegia le seconde dosi: alle 15 sono oltre 55mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Liguria,255 nuovi positivi, somministrato 74% vaccini

Sono 255 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 4.145 tamponi molecolari e 2.781 test antigenici processati. Lo si evince dai dati diffusi dalla Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero. A oggi in ospedale ci sono 650 pazienti, 5 in meno rispetto a ieri, In terapia intensiva restano 62 pazienti. I paziento guariti sono 216 (60.556 il totale da inizio pandemia). I decessi segnalati sono 16, quattro dei quali si sono verificati nel dicembre 2020. Il più giovane aveva 69 anni, il più anziano 97. In sorveglianza attiva restano 5.052 persone mentre in isolamento ci sono 95 persone. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, Regione Liguria rende noto che a fronte di 77,540 dosi consegnate ne sono state somministrate 57.638 pari al 74% del totale.

29 vittime e 871 positivi in Puglia, l'8,9% dei test

Sono 871 i nuovi casi positivi rilevati su 9.690 test per l'infezione da Covid-19 fatti nelle ultime 24 ore in Puglia con una incidenza dell'8,98%, in calo rispetto al 12% di ieri. Le vittime sono state 29. Dei nuovi contagiati, 342 sono in provincia di Bari, 53 in provincia di Brindisi, 62 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 251 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Delle vittime 14 sono in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.304.490 test, 66.502 sono i pazienti guariti e 52.157 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 121.838.