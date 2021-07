Coronavirus, ultimi dati. In Italia 6.619 casi e 18 decessi. Tasso di positività al 2,7%

2' di lettura

In Italia si registrano, il 30 luglio, 6.619 casi di coronavirus e 18 decessi. Lo riporta il ministero della Sanità. Sono 247.486 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 224.790. Il tasso di positività è del 2,67%, in leggero calo rispetto al 2,7% di ieri.

Campania, 355 nuovi casi e 4 decessi

Sono 355 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania dall’analisi di 7.069 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 5 nuovi decessi, uno dei quali avvenuto nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 12 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 189 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

In Abruzzo 112 casi, +490 in una settimana

Sono 112 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 76.124: si tratta del secondo dato più alto negli ultimi due mesi e mezzo dopo il picco di 141 nuovi casi registrato mercoledì scorso. Quasi la metà dei casi riguarda il teramano. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 2.448 tamponi molecolari: è risultato positivo il 2,04% dei campioni. Nell’ultima settimana l’incremento complessivo dei nuovi casi ha toccato quota 490. A livello provinciale l’incremento più consistente si registra nel Teramano (+52), seguito dal Pescarese (+39), dall’Aquilano (+13) e dal Chietino (+10) Per quanto riguarda l’ospedalizzazione 22 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 1.395 (+76). In aumento i pazienti in isolamento domiciliare, che sono 1.373. I guariti sono 72.215 (+36). Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.514.

In Toscana 720 nuovi casi, età media 31 anni, un decesso

In Toscana sono 720 i nuovi casi Covid (698 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 251.332 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 237.979 (94,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.351 tamponi molecolari e 5.155 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo.

Sono invece 7.158 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.441, +11,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 141 (16 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 90 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 720 nuovi positivi odierni è di 31 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 40% tra 20 e 39 anni, 22% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 1% ha 80 anni o più).