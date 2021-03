Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 16.017 casi e 529 vittime. Il tasso di positività scende a 5,3%

3' di lettura

In Italia si registrano, il 30 marzo, altri 16.017 casi di coronavirus con 301.451 tamponi e 529 vittime. In particolare si registrano in Lombardia 3.271 casi, in Piemonte 1.861 e nel Lazio 1.593. Il tasso di positività è del 5,3%, in calo del 2,9% rispetto al 29 marzo, quando era all'8,2%. Sono 3.716 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 5 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 269 (192 il 29 marzo). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.231 persone, in aumento di 68 unità rispetto al giorno precedente.

In Toscana 1.180 nuovi casi e 32 decessi

Sono 1.180 in più rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus registrati in Toscana, che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 193.836. Di questi 1.156 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 160.617 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.222 tamponi molecolari e 11.871 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,7% è risultato positivo.

Sono invece 8.522 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.890, stabili rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.807 (13 in più rispetto a ieri), di cui 265 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 32 nuovi decessi: 22 uomini e 10 donne con un'età media di 79 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 5 a Firenze, 3 a Prato, 7 a Pistoia, 5 a Lucca, 4 a Pisa, 1 a Livorno, 5 a Arezzo, 1 a Siena, 1 a Grosseto.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

In Basilicata 135 nuovi casi

In Basilicata sono 135 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 su un totale di 1290 tamponi molecolari e sono 2 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute sono cittadini di Montescaglioso e Satriano di Lucania. I positivi sono 113 lucani (di cui 26 a Melfi e 13 a Matera) e 22 cittadini residenti in altre regioni (15 di essi domiciliati e in quarantena in Basilicata, 6 in Puglia, 1 in Veneto). I lucani guariti o negativizzati sono 193, di cui 88 a Potenza e 28 a Sant'Arcangelo. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 4.469 (-82), di cui 4.301 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.908 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 428 quelle decedute.



Veneto, 1.130 contagi e 52 decessi

Sono 1.130 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel punto stampa di aggiornamento sulla situazione epidemiologica nella sede della Protezione civile di Marghera, a Venezia. Sono 52 i decessi (10.590 in totale). L' incidenza è del 2,61%. I positivi attuali sono 38.667 di cui metà senza sintomi e metà sintomatica, i ricoverati sono 2.199 persone (+23), 1.897 in area non critica (+16), 302 in terapia intensiva (+7).