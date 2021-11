Coronavirus, ultimi dati. In Puglia altri 283 casi e zero decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 283 i nuovi casi di infezione al Covid registrati oggi in Puglia su 22.714 test eseguiti. Non ci sono decessi. Il tasso di positività è dell’1,25%. Questa la suddivisione dei casi positivi: 49 in provincia di Bari, 22 nella Bat, 28 nel Brindisino, 52 nel Foggiano, in provincia di Lecce 64, in quella di Taranto 70, 2 i residenti fuori regione, -4 in provincia in definizione. Le persone attualmente positive sono 4.116, quelle ricoverate in area non critica sono 136, quelle in terapia intensiva 21.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Fvg 345 nuovi contagi e nove decessi

«Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.335 tamponi molecolari sono stati rilevati 345 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,45%. Sono inoltre 24.755 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 112 casi (0,45%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 9 persone: nello specifico, si tratta di una donna di 95 anni di Ronchi dei Legionari deceduta in una residenza per anziani; una donna di 93 anni di Trieste deceduta al proprio domicilio; un uomo di 92 anni di Cervignano del Friuli deceduto in ospedale; di un uomo di 88 anni di Trieste deceduto in una struttura per anziani; di un uomo di 80 anni di Pordenone deceduto in ospedale; un uomo di 79 anni di Trieste deceduto in ospedale; un uomo di 77 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 76 anni di Spilimbergo deceduto in ospedale e un uomo di 67 anni di Trieste deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 24, mentre i pazienti in altri reparti sono 290». Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Loading...

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Basilicata 34 contagi e zero decessi

In Basilicata sono 34 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (31 riguardano residenti), su un totale di 1.044 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 21. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 13 (-1); nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.091 (+10). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.221 somministrazioni di cui circa 3.400 sono terze dosi. Finora 437.495 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,1 per cento del totale della popolazione residente), 404.923 hanno completato il ciclo vaccinale (73,2 per cento) e 49.963 sono le terze dosi (9 per cento), per un totale di 892.381 somministrazioni effettuate.