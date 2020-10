Coronavirus, Iss: indice Rt in Italia sale a 1,7. «Rischio elevato in 11 regioni»

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Balzo casi in Toscana, + 2.765

Balzo dei nuovi casi in Toscana: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati ben 2.765 in più - età media 45 anni circa - a fronte dei 1.966 conteggiati ieri, per un aumento pari al 7,1%. Il precedente record giornaliero era stato il 26 ottobre, con 2.171 casi. Ci sono stati anche 10 altri decessi, 7 uomini e 3 donne, età media 83,3 anni. In totale da inizio epidemia si contano 41.723 contagi e 1.320 decessi. Con oggi la Toscana scala un altro posto nella classifica della numerosità di casi, diventando 8/a con circa 1.119 contagi per 100.000 abitanti: era decima fino al 19 ottobre. Aumentano anche i tamponi eseguiti: hanno raggiunto quota 1.074.698, 17.834 in più rispetto a ieri, superando il traguardo indicato dal presidente della Toscana Eugenio Giani di 17.500 tamponi giornalieri. ieri erano stati 15.594. Su 10.964 soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), il 25,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.420, +10,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.160, + 67 rispetto a ieri, di cui 153 in terapia intensiva. 16 in più). I guariti crescono del 2,2% e raggiungono quota 13.983 (33,5% dei casi totali). Complessivamente 25.260 persone sono in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi o non ne hanno. Altre 29.639 sono isolate perchè contatti di positivi.

Umbria, nuovo record casi ma si fermano ricoveri

Fanno registrare una nuova impennata i nuovi casi giornalieri di Covid in Umbria nell'ultimo giorno, 729 contro i 694 di ieri, 9.696 totali, a fronte dei quali però corrisponde un aumento minino (non accadeva da settimane) dei ricoverati in ospedale, passati da 301 a 302 e da 41 a 42 in intensiva. Emerge dai dati aggiornati della Regione. Ci sono però altri due morti, 121, e 132 guariti, 3.404, con gli attualmente positivi passati da 5.576 a 6.171. Analizzati nell'ultimo giorno 3.487 tamponi, 294.451 dall'inizio della pandemia.

Marche, 524 positivi su 1.968 nuove diagnosi

Pesante anche nell'ultima giornata il bilancio dei positivi nelle Marche: sono 524 quelli riscontrati sulla base di 1.968 (26,6%) dopo il nuovo picco del giorno precedente (686 su 2.372; 28,9%). Lo comunica il Servizio sanità della Regione: in 24 ore testati 3.565 tamponi tra cui 1.597 nel percorso guariti. Ancona è ancora la provincia con il maggior numero di casi (220), seguita da Macerata (117), Ascoli Piceno (62), Fermo (49), Pesaro-Urbino (44); 32 arrivano da fuori regione. I controlli scaturiscono da soggetti sintomatici (71), da contatti in setting domestico (99), contatti stretti di casi positivi (134), in setting lavorativo (12), in ambienti di vita/divertimento (34), in setting assistenziale (6), in setting scolastico/formativo (15) e da screening percorso sanitario (10). Per altri 143 casi sono in corso le indagini epidemiologiche.Ci sono 15 ricoverati in più nelle Marche per Covid-19: nell'ultima giornata sono passati da 286 a 301. Stabile il dato dei pazienti in Terapia intensiva (39) e in sensibile aumento di quelli in Sub intensiva (da 52 a 81, +29) mentre calano i degenti in reparti non intensivi (da 195 a 181, -14). Cresce anche il numero di ospiti di strutture territoriali (da 78 a 96, +18; 48 nella Rsa di Campofilone, 14 a Chiaravalle e 34 a Galantara). Superano i 5mila i positivi in isolamento domiciliare (da 4.850 a 5.340; 5.641 la somma di positivi e ricoverati in isolamento). In calo invece i soggetti isolati in casa per contatto (da 9.524 a 9.478). I ricoverati in Intensiva sono assistiti negli Ospedali Riuniti di Ancona (18), a San Benedetto del Tronto (8), Marche Nord (8), Covid Hospital Civitanova Marche (3), Jesi e Inrca (uno ciascuna). Per i pazienti in Terapia intensiva si segnalano i primi dieci ricoveri di questo tipo al Covid Hospital di Civitanova Marche e i nuovi 12 a Fermo.

Nuovo aumento in Puglia, 791 casi e 7 decessi

Oggi in Puglia sono stati analizzati 5.591 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 791 casi positivi. I decessi sono sette. Si tratta di un incremento di contagi rispetto ai 716 riscontrati ieri su 7.083 test. I nuovi casi sono stati rilevati 302 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 127 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 171 in provincia di Foggia, 41 in provincia di Lecce, 103 in provincia di Taranto. Sette casi riguardano residenti fuori regione. I decessi sono avvenuti 6 nella provincia di Foggia, 1 in provincia di Bari. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 550.266 test, 6.448 sono i pazienti guariti, 10.699 sono i casi attualmente positivi.

Abruzzo supera 10mila casi,il 27% in ultima settimana

Sfondano quota diecimila ed arrivano a 10.102 i casi totali di Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dall'emergenza ad oggi. Del totale, 2.780, cioè il 27,5%, sono emersi solo negli ultimi sette giorni. La percentuale sale al 42,4% se si considerano i nuovi casi relativi al periodo dal 17 ottobre e, addirittura, al 51,7% se si considerano le ultime tre settimane. Il 31 luglio il totale dei casi era di 3.382: vale a dire che il 66,5% dei contagi è relativo al periodo dal primo agosto ad oggi. I dati e le percentuali danno la misura di quanto rapidamente il virus stia circolando sul territorio.Sono 428 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.303 tamponi: è risultato positivo il 12,96% dei campioni analizzati. Si registrano anche due decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 542. Aumenta rapidamente il numero degli attualmente positivi al virus e, di conseguenza, quello dei pazienti ricoverati in ospedale. Dei nuovi casi, 183, cioè il 42,7%, sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il paziente più giovane ha un anno e il più anziano ne ha 96. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 70: 30 in provincia dell'Aquila, quattro in provincia di Pescara, nove in provincia di Chieti e 27 in provincia di Teramo. I decessi recenti riguardano un 71enne di Atri (Teramo) e una 83enne di Scoppito (L'Aquila). Trentanove le vittime solo negli ultimi sette giorni. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 283894 test.