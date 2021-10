Coronavirus, ultimi dati. In Italia 4.878 nuovi casi e 37 morti, tasso di positività all’1%

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il 30 ottobre, altri in Italia 4.878 nuovi casi e 37 morti di coronavirus. Effettuati 477.352 tamponi, per un tasso di positività all’1%. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.707 (+49) mentre sono 346 i ricoverati in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri), con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.554.985 i guariti (+3.103) e 80.381 gli attuali positivi (+1.737).

Lazio, 538 positivi e 8 decessi

“Oggi nel Lazio su 11.994 tamponi molecolari e 21.666 tamponi antigenici per un totale di 33.660 tamponi, si registrano 538 nuovi casi positivi (-45), 8 i decessi (+2), 376 i ricoverati (+6), 49 le terapie intensive (+1) e +398 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 235”. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Friuli Venezia Giulia, 249 casi e tre vittime

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.476 tamponi molecolari sono stati rilevati 249 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,55%. Sono inoltre 17.560 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 25 casi (0,14%). Nella giornata odierna si registrano tre decessi (uno a Udine, uno a Trieste e uno a Pordenone); sono 12 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 63 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente sono 3.856, con la seguente suddivisione territoriale: 846 a Trieste, 2.030 a Udine, 683 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 111.057, i clinicamente guariti 41 e 1.906 le persone in isolamento

In Sardegna 44 casi e zero decessi

In Sardegna si registrano oggi 44 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 1.887 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.949 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 (stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 39 (3 in meno rispetto a ieri). Sono 1277 i casi di isolamento domiciliare (3 in più rispetto a ieri). Non si registrano decessi.