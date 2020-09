Coronavirus, ultime notizie. In Italia 1.851 casi su 105.564 tamponi e 19 decessi In crescita i test rispetto ai 90.158 di ieri. Il numero dei ricoverati scende a 3.047 (-1) e quello dei malati in terapia intensiva sale a 280 (+9)

Caos Genoa: 14 positivi al coronavirus

In Italia sono 314.861 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +1.851 rispetto a ieri quando erano stati +1.648 (+1.494 il 28 settembre). Il numero dei decessi sale a 35.894: +19 rispetto a ieri quando erano stati +24 (+17 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 105.564 (per un totale di 11.333.922): in crescita rispetto ai 90.158 di ieri (erano stati 51.109 il 28 settembre). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 227.704 (+1.198). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 51.263 (+633). Sostanzialmente stabile la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che scende a 3.047 (-1) e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 280 (+9). I positivi in isolamento domiciliare sono 47.936 (+625).

Campania ancora prima per contagi

Le regioni con il minor numero di nuovi positivi sono Molise e Valle d’Aosta con 6 a testa. I contagi interessano soprattutto la Campania, che si riconferma la regione con il maggior numero assoluto di nuovi casi (287), con a seguire Lazio (210), Lombardia (201), Sicilia e Piemonte (270), Veneto (155), Toscana (120).

Lombardia

Per numero di casi dall’inizio dell’epidemia, la Lombardia rimane la regione più colpita con 106.727 contagi: +201 appunto rispetto a ieri, quando erano stati +203. Sono 18.804 i tamponi giornalieri (che portano il totale a 2.108.944), in calo rispetto ai 13.791 di ieri (7.933 il 28 settembre). La percentuale dei positivi rispetto al numero di tamponi è pari all'1%, in calo dopo l’1,4% di ieri.

Il totale dei decessi sale a 16.955: +4 rispetto a ieri, quando erano stati +3 (e +2 il giorno precedente). Continua a salire il numero dei guariti e dei dimessi: 80.712 (+236). Cala il numero dei ricoverati: 306 (-9) e rimane invece sostanzialmente stabile quello dei malati in terapia intensiva: 34 (+1).