Coronavirus, in Italia 996 nuovi casi e 6 decessi. Tamponi in calo, +37 i ricoveri, +8 le terapie intensive

Sardegna

Nuova impennata di contagi in Sardegna, dopo il calo di ieri: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 79 nuovi casi, 68 rilevati da screening e 11 da sospetto diagnostico. Il dato è comprensivo di alcuni casi rilevati negli ultimi tre giorni e non ancora computati. Il numero complessivo di casi di positività al Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sale dunque a 2.193, mentre resta invariato il numero delle vittime, 134. In totale nell'isola sono stati eseguiti 135.617 tamponi, con un incremento di 1.083 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 28 i pazienti ricoverati in ospedale. Si registra un paziente in più in terapia intensiva, quattro attualmente nell'Isola. Le persone in isolamento domiciliare sono 757. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.266 pazienti guariti (+2 rispetto al precedente bollettino), più altri 4 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.193 casi positivi complessivamente accertati, 401 (+18) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 228 (+11) nel Sud Sardegna, 66 (+1) a Oristano, 145 (+20) a Nuoro, 1.353 (+29) a Sassari.

Piemonte

Sale il numero dei ricoverati in Piemonte: in terapia intensiva sono adesso 7, due in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti l'incremento è stato di 13 e il totale arriva a 98. L'aumento dei contagi, relativi a 2077 tamponi processati, è +37 (di cui 25 casi asintomatici, 16 importati), Le persone in isolamento domiciliare sono 1327. Si aggiungono 14 guariti, 469 persone sono in via di guarigione. Nella giornata non è stato registrato alcun decesso. I tamponi diagnostici finora processati sono 587.908 di cui 328.107 risultati negativi. Tutti i dati sono stati diffusi dall'unità di crisi della Regione Piemonte.

Valle d’Aosta

Undici valdostani sono stati contagiati dal coronavirus durante una grigliata a Courmayeur. Lo ha appreso l'Ansa. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana. Alcuni di loro hanno evidenziato sintomi e ieri sono stati sottoposti a tampone diagnostico: oggi è emersa la loro positività. Gli altri hanno invece fatto un controllo dopo aver saputo del contagio degli amici. Sono tutti in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute. Gli undici contagiati sono residenti a Courmayeur e in paesi limitrofi.