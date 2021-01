Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia 11.252 nuovi casi e altre 237 vittime. Tasso positività risale al 5,3% I dati del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus in Italia del 31 gennaio sulla base di 213.364 tamponi elaborati con un tasso di positività del 5,27% (rispetto al 4,27% di ieri). Superati i 2 milioni di guariti

Coronavirus: il bollettino del 31 gennaio - I dati di oggi

I dati del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus in Italia del 31 gennaio sulla base di 213.364 tamponi elaborati con un tasso di positività del 5,27% (rispetto al 4,27% di ieri). Superati i 2 milioni di guariti

Sono 11.252 i nuovi casi di coronavirus in Italia alle 17 di domenica 31 gennaio rispetto ai 12.715 di ieri. In 24 ore sono state registrate altre 237 vittime, rispetto alle 421 di ieri 30 gennaio. Questo il quadro che emerge dai dati del report quotidiano del ministero della Sanità sulla base di 213.364 tamponi elaborati (rispetto ai 298. 010 tamponi di ieri) con un tasso di positività del 5,27% (rispetto al 4,27% di ieri).

Considerando solo i tamponi molecolari, ovvero i più attendibili, il tasso di positività è oggi dell’8,80% (7,72% ieri). Per gli antigenici invece è dello 0,58% (0,63% ieri).

I casi complessivi sono 2.443032, i morti raggiungono quota 88.516 e le guarigioni totali 2.010.548 (con un aumento nelle ultime 24 ore di 20.396).

Al momento, in Italia, si contano 453.968 malati, 9.384 in meno di ieri.I ricoverati con sintomi sono 20.096 (rispetto ai 20.098 di ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 2215 pazienti, 3 in meno rispetto al giorno precedente e si registrano 97 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 132). In isolamento domiciliare ci sono 431.657 persone (rispetto alle 441.036 di ieri).

362 positivi nelle Marche in 24 ore

Sono 362 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24ore “sono stati testati 4.227 tamponi: 2.511 nel percorso nuove diagnosi (di cui 968 nello screening con percorso Antigenico) e 1.716 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,4%)”. Sui 968 test del Percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 27 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%. Dei 362 positivi, 152 sono in provincia di Ancona, 85 in provincia di Macerata, 57 in provincia di Pesaro Urbino, 35 in provincia di Fermo, 25 in provincia di Ascoli Piceno e 8 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (46), contatti in setting domestico (73), contatti stretti di casi positivi (84), contatti in setting lavorativo (31), contatti in ambienti di vita/socialità (14), contatti in setting assistenziale (4), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (15), screening percorso sanitario (6). Per altri 89 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.