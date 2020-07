Coronavirus Italia, ultime notizie: 379 nuovi casi e 9 decessi

(AdobeStock)

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 247.537 i casi di coronavirus registrati in Italia al 31 luglio, in rialzo di 379 unità rispetto ai 247.158 del 30 luglio. Le vittime crescono a 35.141 unità, con un rialzo di 9 decessi rispetto ai 35.132 di ieri.

In Lombardia si registrano 77 nuovi contagi (di cui 25 ‘debolmente positivi' e 24 a seguito di test sierologici) e 4 decessi, portando il totale a 16.806. I guariti/dimessi crescono a un totale complessivo di 73.402 (+97), di cui 71.899 guariti e 1.503 dimessi.

Nel Piemonte 21 nuovi casi

Sono 21 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati oggi in Piemonte. Di questi, 15 sono asintomatici. E' quanto riporta il bollettino diffuso dalla Regione sulla base di dati comunicati dall'Unità di crisi. “I casi importati - si legge - sono 19 su 21”. Il totale delle positività dall'inizio dell'epidemia è di 31.667. Le guarigioni sono state 14. Quanto ai decessi, l'unità di crisi ne ha comunicato uno (risalente ai giorni scorsi e solo in seguito attribuito a Covid 19). Per oggi non ne sono stati segnalati. In tutto le morti sono 4.129. I ricoverati in terapia intensiva restano cinque. I tamponi diagnostici finora processati sono 499.126.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Nel frattempo salgono a 1.404 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 10 casi positivi, riconducibili a migranti arrivati nell'Isola nei giorni scorsi. Resta invariato il numero delle vittime, 134. In totale sono stati eseguiti 106.345 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono tre, nessuno in terapia intensiva, mentre 30 sono le persone in isolamento domiciliare.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.234 pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.404 casi positivi complessivamente accertati, 261 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 116 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 83 a Nuoro, 883 a Sassari.