Coronavirus, ultimi dati. Oggi in Italia altri 23.904 casi e 467 vittime. Tasso di positività al 6,8, pesa ricalcolo dati Sicilia

Sono 23.904 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.017. Sono invece 467 le vittime in un giorno (ieri 529). I dati sono spinti al rialzo dal ricalcolo dei dati sulla Sicilia (2.904, una cifra “gonfiata” dall’integrazione dei numeri dei giorni precedenti). Sono 351.221 i test tra antigenici e molecolari processati nelle ultime 24 ore. In Lombardia sono stati rilevati 3.943 casi, in Sicilia 2.904 che, tuttavia, cumula i dati non comunicati nella giornata di ieri, e in Veneto 2.317. Gli attualmente contagiati sono stabili a 562mila con 29.180 ricoverati nei reparti ordinari (-51) e 3.710 in terapia intensiva (-6). Restano in isolamento domiciliare 529mila pazienti, in linea con le rilevazioni di ieri, mentre sono 23.744 le persone dimesse o guarite.

In Toscana 1.538 nuovi casi

In Toscana sono 195.374 i casi di positività al Coronavirus, 1.538 in più rispetto a ieri (1.475 confermati con tampone molecolare e 63 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 161.919 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 17.210 tamponi molecolari e 11.850 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 10.281 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 28.107, +0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.825 (18 in più rispetto a ieri), di cui 265 in terapia intensiva (stabili). Si registrano 19 nuovi decessi: 10 uomini e 9 donne con un'età media di 81,6 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 5 a Firenze, 1 a Prato, 3 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 3 a Pisa, 2 a Siena, 2 a Grosseto.

In Toscana l'età media dei 1.538 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più). Sono 52.587 i casi complessivi ad oggi a Firenze (459 in più rispetto a ieri), 17.337 a Prato (200 in più), 18.505 a Pistoia (129 in più), 11.403 a Massa Carrara (59 in più), 20.359 a Lucca (133 in più), 24.414 a Pisa (168 in più), 14.519 a Livorno (134 in più), 18.042 ad Arezzo (87 in più), 10.611 a Siena (110 in più), 7.042 a Grosseto (59 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

In Abruzzo 314 contagi e 11 morti, scendono ricoveri

Sono 314 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.864 tamponi molecolari: è risultato positivo il 6,46% dei campioni. Si registrano undici decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.136. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 691 di ieri ai 675 di oggi. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 98 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 52: 13 in provincia dell'Aquila, 19 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Gli undici decessi, quattro dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 52 e 87 anni: 3 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo e 4 in provincia di Pescara. Gli attualmente positivi sono 10.132 (-128): 607 pazienti (-15) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 68 (-1, con 5 nuovi accessi) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 9.457 (-112) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 52.969 (+430). La località con più nuovi casi è Vasto (41). Del totale dei 65.237 casi abruzzesi, 15.783 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+72), 16.709 in provincia di Chieti (+123), 17.086 in provincia di Pescara (+66), 14.932 in provincia di Teramo (+47) e 535 fuori regione (+4), mentre per 192 (+1) sono in corso verifiche sulla provenienza