Coronavirus, ultimi dati. In Toscana altri 385 casi e 2 decessi

In Toscana i nuovi casi Covid sono 385, lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente: l’età media è di 43 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 276.562 (95,5% dei casi totali). Si registrano 2 decessi: 2 donne, con un’età media di 86 anni. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sa Coronavirus in Toscana sono stati registrati 289.637 casi di positività.

Oggi sono stati eseguiti 8.562 tamponi molecolari e 20.026 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,3% è risultato positivo. Sono invece 8.124 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.796, +4,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 270 (1 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (3 in più). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

In Puglia 184 nuovi casi (0,97% test) e 1 morto

Oggi in Puglia si registrano 184 nuovi casi di Coronavirus (0,97% dei 19.019 test eseguiti) e 1 decesso. I nuovi casi sono stati individuati 45 in provincia di Bari, 34 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 30 in quella di Brindisi, 31 nel Foggiano, 34 in provincia di Lecce, 8 nel Tarantino. Tre casi riguardano residenti fuori regione. Attualmente ci sono 3.075 persone positive in Puglia, di cui 130 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva.

Veneto, 388 nuovi positivi e due decessi

Sono 388 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’epidemia che sale a 480.460. Vi sono anche due decessi, che aggiornano a 11.829 il numero delle vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Quanto al dato dei ricoveri ospedalieri, sono 166 i posti occupati nelle aree non critiche, e 31 nelle terapie intensive.