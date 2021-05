Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 9.116 casi e 305 vittime, tasso di positività giù al 2,9%

3' di lettura

In Italia si registrano, il 4 maggio, altri 9.116 casi di coronavirus, con 305 vittime e circa 315mila tamponi. Il tasso di positività è in discesa al 2,9%, scendendo sotto l’asticella del 3%. Complessivamente si contano 2.423 pazienti in terapia intensiva, con un saldo fra ingressi e uscite in negativo di 67 unità, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 136 (ieri 121). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.176 persone, in calo di 219 unità rispetto a ieri. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.059.821, i morti 121.738. Gli attualmente positivi sono invece 413.889 (-9.669 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.524.194 (+18.477). In isolamento domiciliare ci sono 393.290 persone (-9.383).

Solo tre regioni oltre i mille casi

Solo tre Regioni registrano oltre mille casi: la Lombardia 1.354, la Campania 1.331 e la Puglia 1.028. Gli attualmente positivi sono 413.889 (circa 10mila in meno) con 18.176 ricoverati nei reparti ordinari (-219) e 2.423 in terapia intensiva (-67). Restano in isolamento domiciliare 393.290 pazienti (oltre 9mila in meno) mentre sono 18.477 le persone guarite o dimesse.

In Puglia 1.028 contagi e 34 decessi

Sono risaliti oggi in Puglia, come avviene sempre dopo il lunedì, i nuovi casi positivi al Covid19 rispetto a ieri, a fronte però di una forte risalita anche dei test. Scendono nettamente i decessi mentre aumentano in modo consistente i guariti e pertanto prosegue la flessione degli attuali positivi. Oggi è notevole il calo dei pazienti ricoverati. Dal bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute si osserva come, su 13.803 tamponi, sono emersi 1.028 contagi: 317 in provincia di Bari, 105 in provincia di Brindisi, 140 nella provincia Bat, 89 in provincia di Foggia, 196 in provincia di Lecce, 169 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Ieri i nuovi casi erano 335 su 5.528 test. Sono stati registrati 34 decessi: 7 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto. Ieri erano 52. In tutto hanno perso la vita in Puglia 5.964 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.261.410 test. Sono 185.526 i pazienti guariti mentre ieri erano 184.129 (+1.397). I casi attualmente positivi sono 46.620 mentre ieri erano 47.023 (-403). I pazienti ricoverati oggi sono 1.782 mentre ieri erano 1.812 (-30). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 238.144 così suddivisi: 91.095 nella provincia di Bari; 23.593 nella provincia di Bat; 17.955 nella provincia di Brindisi; 42.993 nella provincia di Foggia; 23.971 nella provincia di Lecce; 37.395 nella provincia di Taranto; 773 attribuiti a residenti fuori regione; 369 provincia di residenza non nota.



In Basilicata 74 positivi e 2 decessi

Sono 74 i nuovi casi di contagio registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.453 tamponi molecolari processti. Lo comunica la task force della Regione Basilicata, specificando che dei nuovi positivi 72 sono residenti nel territorio lucano. Le positività riguardano: 1 persona residente ad Albano di Lucania, 1 ad Anzi, 1 ad Avigliano, 2 a Balvano, 2 a Baragiano, 4 a Barile (di cui 1 in isolamento a Rionero in Vulture), 1 a Bernalda, 2 a Craco, 4 a Irsina, 2 a Lavello, 15 a Matera, 1 a Melfi, 3 a Miglionico, 1 a Montemilone, 1 a Montescaglioso, 1 a Muro Lucano, 2 a Palazzo San Gervasio, 1 a Picerno, 1 a Pietragalla (in isolamento a Potenza), 3 a Policoro (di cui 1 in isolamento a Rotondella), 9 a Potenza, 3 a Rapolla, 3 a Rionero in Vulture, 1 a Ripacandida, 2 a Rotondella, 1 a Sant'Arcangelo, 1 a Savoia di Lucania (in isolamento a Potenza), 1 a Scanzano Jonico, 2 a Senise, 2 persone residenti in Puglia e lì in isolamento.