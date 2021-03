Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 22.865 casi e 339 decessi. Il tasso di positivi balza al 6,7% I dati del 4 marzo

Nelle ultime 24 ore in Italia sono 22.865 i nuovi positivi al Covid-19 (da 20.884 ieri) e si registrano 339 decessi (da 347 ieri). I pazienti ricoverati sono 20.157 (da 19.763, con un aumento di 394 unità), salgono anche quelli in terapia intensiva (oggi sono 2.475 contro i 2.411 di ieri, per un aumento di 64 unità). Il tasso di positività balza al 6,7% (dal 5,8% di ieri).

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 232, contro i 222 di ieri. Si tratta del terzo dato più alto da quando viene comunicato questo indicatore dall’inizio di dicembre.

Si conferma dunque la fase ascendente dell’epidemia dopo la sostanziale stabilità delle prime settimane del nuovo anno.

A livello di singole regioni, continua la crescita dei casi in Lombardia. Sono 5.174 nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività balzato al 9,6 per cento e 59 decessi. Aumenta anche la pressione sul sistema ospedaliero, con +190 ricoverati e +26 in terapia intensiva. Sono ben 56 i nuovi ingressi del giorno in rianimazione. Milano torna a essere la provincia più colpita con 1200 casi, di cui 421 a Milano città, seguita da Brescia (1.114), Monza e Brianza (475), Como (403), Varese (378) e Bergamo (372).

Si segnala anche l’impennata di casi in Piemonte, con 2.167 contagi e un tasso di positività del 12% rispetto ai 17.984 tamponi diagnostici processati. E continua la crescita del numero dei ricoverati: +7 in terapia intensiva (in totale 188), +31 negli altri reparti (2.171). I morti sono 26. Le persone in isolamento domiciliare 16.785, i guariti +915, gli “attualmente positivi” 19.144.